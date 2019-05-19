Найти работника невозможно: жители Эстонии не согласны получать меньше 1000 евро

Средняя брутто-зарплата достигнет в этом году 1400 евро, а работодатели признают, что за нетто-зарплату в менее 1000 евро найти работника на любую должность уже невозможно, сообщает SEB.
По словам экономического аналитика SEB Михкеля Нестора, рынок труда Эстонии сейчас достиг своего пика и на это влияют прежде всего давление на рост зарплат и демография.
«На рынке труда Эстонии распространены две сильные тенденции: адаптация компаний к давлению на заработную плату и демография. Первая из них характеризуется недавним объявлением нескольких крупных компаний о том, что производство в Эстонии остановлено - уровень заработной платы здесь стал слишком высок. Средняя брутто-зарплата в этом году достигнет почти 1400 евро, и работодатели признают, что найти работника с чистой зарплатой менее 1000 евро невозможно для любой работы», - сказал Нестор в пресс-релизе.
Экономический аналитик говорит, что еще одной заметной тенденцией стало резкое снижение числа молодых трудоспособных людей. По его словам, снижение числа рабочих рук продолжается и затрагивает все сферы экономики, но как и в математике два негативных тренда могут все же дать положительный результат — пропадают низкооплачиваемые должности и те, кто их предлагают.
Хотя смертность продолжает превышать рождаемость, население Эстонии растет четыре года подряд за счет иммиграции. По сравнению с 2015 годом население увеличилось примерно на 11 500 человек, или на 0,9 процента. В то же время большая часть иммиграции - это возвращение людей эстонской национальности на родину. Также на рынок труда оказало влияние активное вовлечение краткосрочной иностранной рабочей силы.
Экономический аналитик считает, что рынок труда уже достиг пика. «Хотя компании по-прежнему заинтересованы в наборе новых людей, их оптимизм значительно снизился по сравнению с прошлым годом, особенно в промышленности и строительстве. Аналогичным образом, сократилось количество компаний, которые называют нехватку рабочей силы препятствием для своего бизнеса. Также увеличился страх людей потерять работу», - добавил Нестор.