Найти работника невозможно: жители Эстонии не согласны получать меньше 1000 евро

По словам экономического аналитика SEB Михкеля Нестора, рынок труда Эстонии сейчас достиг своего пика и на это влияют прежде всего давление на рост зарплат и демография.

«На рынке труда Эстонии распространены две сильные тенденции: адаптация компаний к давлению на заработную плату и демография. Первая из них характеризуется недавним объявлением нескольких крупных компаний о том, что производство в Эстонии остановлено - уровень заработной платы здесь стал слишком высок. Средняя брутто-зарплата в этом году достигнет почти 1400 евро, и работодатели признают, что найти работника с чистой зарплатой менее 1000 евро невозможно для любой работы», - сказал Нестор в пресс-релизе.

Экономический аналитик говорит, что еще одной заметной тенденцией стало резкое снижение числа молодых трудоспособных людей. По его словам, снижение числа рабочих рук продолжается и затрагивает все сферы экономики, но как и в математике два негативных тренда могут все же дать положительный результат — пропадают низкооплачиваемые должности и те, кто их предлагают.

Хотя смертность продолжает превышать рождаемость, население Эстонии растет четыре года подряд за счет иммиграции. По сравнению с 2015 годом население увеличилось примерно на 11 500 человек, или на 0,9 процента. В то же время большая часть иммиграции - это возвращение людей эстонской национальности на родину. Также на рынок труда оказало влияние активное вовлечение краткосрочной иностранной рабочей силы.