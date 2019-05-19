В Гаване автомобиль протаранил толпу: трое погибших, 25 пострадавших
Три человека стали жертвами наезда автомобиля на пешеходов на гаванской набережной Малекон, сообщает Кубинское агентство новостей со ссылкой на медиков.
Еще 25 человек получили различные травмы. Они направлены в несколько больниц Гаваны. Среди пострадавших - двое иностранцев, об их национальностях не сообщается, передает "Интерфакс".
По данным агентства, причиной трагического происшествия может быть неисправность старого автомобиля. Такие до сих пор массово используются на Кубе.
ДТП произошло в ночь на воскресенье, когда набережная Малекон традиционно становится местом гуляний.