Вс, 19.05.2019
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В Гаване автомобиль протаранил толпу: трое погибших, 25 пострадавших
Среди пострадавших есть иностранцы

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Скорая помощь в Гаване.

ФОТО: Scanpix / AFP

Три человека стали жертвами наезда автомобиля на пешеходов на гаванской набережной Малекон, сообщает Кубинское агентство новостей со ссылкой на медиков.

Еще 25 человек получили различные травмы. Они направлены в несколько больниц Гаваны. Среди пострадавших - двое иностранцев, об их национальностях не сообщается, передает "Интерфакс".

По данным агентства, причиной трагического происшествия может быть неисправность старого автомобиля. Такие до сих пор массово используются на Кубе.

ДТП произошло в ночь на воскресенье, когда набережная Малекон традиционно становится местом гуляний.

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