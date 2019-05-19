В Гаване автомобиль протаранил толпу: трое погибших, 25 пострадавших

Еще 25 человек получили различные травмы. Они направлены в несколько больниц Гаваны. Среди пострадавших - двое иностранцев, об их национальностях не сообщается, передает "Интерфакс".

По данным агентства, причиной трагического происшествия может быть неисправность старого автомобиля. Такие до сих пор массово используются на Кубе.