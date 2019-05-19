В Эстонии названный сумасшедшим военнослужащий судится с КаПо

Суды низшей инстанции при вынесении приговора опирались на диагноз психиатра Северо-Эстонской региональной больницы, который кадету удалось через суд аннулировать. Госсуд вернул дело в Таллиннский окружной суд и обязал вновь рассмотреть дело, сообщает Postimees.

Полиция безопасности (КаПо) отказалась 10 июня 2014 года выдавать кадету Сил обороны разрешение на доступ к гостайнам, сославшись на несколько причин.

Во-первых, 18 февраля 2012 года у кадета во время отпуска на пароме Tallink произошел инцидент, когда он необоснованно вел себя агрессивно и у него отобрали наручники.

Во время проверки безопасности у него были с собой зарегистрированные на его имя три огнестрельных оружия, боеприпасы и холодное оружие. Поскольку у сотрудника КаПо в ходе неоднократных бесед возникли подозрения по поводу душевного здоровья человека, кадет был направлен на осмотр к психиатру.

Психиатр Северо-Эстонской региональной больницы 17 апреля 2012 года диагностировал у кадета психическое расстройство. Пярнуский уездный суд назначил ему комплексную экспертизу у судебного психиатра, который 1 февраля 2013 года пришел к выводу, что у кадета нет психических расстройств и никогда не было. Северо-Эстонская региональная больница оставила поставленный их психиатром диагноз и посчитала, что нет причин для его исправления. КаПо по-прежнему утверждала, что нельзя отдать предпочтение результатам судебной экспертизы, а не психиатру Северо-Эстонской региональной больницы.

По оценке КаПо, не внушает доверия к кадету и тот факт, что он не сообщил Силам обороны ни о результатах Северо-Эстонской региональной больницы, ни судебных экспертов в отношении его душевного здоровья. Вместо этого он предоставил справку от раквереского психиатра, что у него нет психических расстройств.

КаПо считает, что не внушает доверия и то обстоятельство, что он дважды врал своему командиру, что 29 мая 2014 года был вызван в КаПо на беседу по проверке безопасности. На самом деле ему нужен был свободный день для того, чтобы встретиться с консультантом по правовым вопросам. В результате КаПо решила, что он не заслуживает доверия и ему надо запретить выдачу права на доступ к гостайне.

Кадет пожаловался на решение в Таллиннский административный суд, который 28 октября 2015 года оставил жалобы без удовлетворения. Он не выиграл и в Таллиннском окружном суде, который 13 мая 2016 года не удовлетворил его иск.

Кадет далее обратился в Госсуд, который взял дело в производство, но в августе 2016 года решил прекратить производство, поскольку в то же время еще не было завершено разбирательство, в котором кадет требовал у Северо-Эстонской региональной больницы аннулировать диагноз о его психическом расстройстве и исправить данные в инфосистеме здравоохранения. Он одержал в суде победу и 29 августа прошлого года решение вступило в силу. Решение суда обязывает больницу исправить диагноз. Таким образом, он был признан психически здоровым.

Военнослужащий отметил в представленном Госсуду иске, что если КаПо решит оставить его без права на доступ к гостайне, это значит, что для него военная карьера практически невозможна, поскольку получение офицерского звания и назначение на военную должность требует доступа к секретной информации. Он добавил, что именно по этой причине он не стал младшим лейтенантом.

Что касается лжи командиру, он объяснил Госсуду, что это был единственный случай за весь период службы и что вопрос был решен в беседе с руководителем курса. Он отметил, что объяснил командиру свои мотивы, выразил искреннее сожаление и что даже дисциплинарное производство не было начато в связи с этим инцидентом.

КаПо сообщила Госсуду, что решение было принято при учете всех обстоятельств и даже, если диагноз Северо-Эстонской региональной больницы оказался неверным, остаются все же его объяснения во время беседы при проверке безопасности по поводу ношения при себе оружия, некорректное оповещение врачебной комиссии Сил обороны о диагнозе, ложь командиру и инцидент на пароме Tallink.

Госсуд посчитал, что хотя жалобщик сейчас освобожден от службы в Силах обороны, решение КаПо оставить его без доступа к гостайне, может повлиять на его возможность вновь заступить на военную службу или в полицию.

Окружной суд при вынесении решения опирался на статью закона, которая говорит о том, что разрешение на доступ к гостайне не выдается человеку, у которого есть психическое расстройство, которое ограничивает его возможности осознавать свое поведение или управлять им.