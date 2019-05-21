Марина Кальюранд: мы виноваты в том, что существует первая, вторая, третья и четвертая Эстония

Фрагмент беседы:

– Вы заявили о никудышной внешней политике нынешнего правительства Эстонии. А чем она отличается от всех предыдущих?

Марина Кальюранд: – Прежде всего я имею в виду отход от сотрудничества с нашими партнерами и друзьями во внешней политике.

Марин Ле Пен заявила в Эстонии, что будущее за двусторонней дипломатией. Я не верю, что у Эстонии может быть успешная двусторонняя дипломатия.

Стойкость, процветание и богатство Эстонии можно ковать только вместе с другими государствами, которые смотрят на мир теми же глазами, что и мы, и придерживаются тех же принципов. Нынешняя коалиция ломает отношения с союзниками за пределами и внутри ЕС. Это пагубно сказывается на имидже и будущем Эстонии.

– Как же спасать имидж Эстонии за рубежом?

Марина Кальюранд: – При нынешней коалиции – это очень сложная задача.

Высказывания EKRE, за которые раньше без конца извинялись политики Центристской партии, становятся уже новой нормальностью.

Марина Кальюранд: Крым оккупирован; ключ – в Москве, а не в Брюсселе ФОТО: Konstantin Sednev / POSTIMEES/SCANPIX

Надеюсь, что жители Эстонии этому воспротивятся и скажут свое веское слово на выборах. Я знаю, что даже среди русскоязычной части населения Эстонии много разочарованных из-за сотрудничества центристов с EKRE. Пусть обращаются к Юри Ратасу или к Яне Тоом, которая вместо того, чтобы нажать на красную кнопку в Рийгикогу и не поддержать коалицию с консерваторами, сбежала в Брюссель. Михаил Кылварт вместо того, чтобы выступить против EKRE, предпочел стать мэром Таллинна.

В Брюсселе я попытаюсь объяснить, что в Эстонии не все так мыслят. EKRE поддержали на выборах менее 100 тысяч человек. Я вижу намного большую вину центристов и Isamaa в том, что они притащили праворадикалов в правительство.

Видимо, нам надо пережить нынешний этап и сделать выводы, благодаря которым правые силы – экстремисты – в Эстонии больше никогда к власти не придут.

– Европейские праворадикалы тоже набирают обороты. С чем связан их успех?

Марина Кальюранд: – Это значит, что власти и Эстонии, и ЕС допустили ошибки: недостаточно слушали людей и недостаточно уделяли внимания решению проблем, чем и воспользовались популисты.

Сейчас много говорят о большом разрыве между власть имущими и простыми людьми, о том, что существует первая, вторая, третья и четвертая Эстония. Я много ездила по Эстонии – они действительно существуют.

Многим людям приходится бороться за выживание, чтобы дать детям образование и найти работу. Мы недостаточно занимались этими вопросами, в этом есть и наша вина. Я не готова в этом винить только EKRE. Следует посмотреть в зеркало и сделать выводы.

– Как решать накопившиеся проблемы с Россией?

Марина Кальюранд: – Я не вижу здесь быстрых решений. Острые вопросы между Россией, Эстонией и ЕС никуда не исчезли. В первую очередь я имею в виду военные действия на Украине.

Я полностью разделяю позицию Эстонии в том, что Крым оккупирован, и не хочу вступать в дебаты о том, кому исторически должна принадлежать эта территория.

Факт в том, что Крым был незаконно оккупирован – в нарушение всех международных прав. Ключ к восстановлению мира на Украине в руках России. Надеюсь, что новоизбранный президент Украины и власти России смогут найти возможность для встречи. Никакие подвижки невозможны, пока Россия не изменит свое поведение. Ключ в Москве, а не в Брюсселе.

Смотрите интервью в повторе!

Студия Postimees: Марина Кальюранд – в Брюссель спасать имидж Эстонии? / Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Представитель Социал-демократической партии (СДПЭ) уверенно лидирует в персональном зачете кандидатов в Европарламент. Почему она, имея огромный багаж доверия населения, не баллотируется в председатели партии?

Как Марина Кальюранд, находясь в Брюсселе, собирается улучшать жизнь простого человека в Эстонии – не чиновника и не грантополучателя?

Недавно она заявила о никудышной внешней политике правительства. А чем эта политика отличается от всех предыдущих?

Европейские праворадикалы набирают обороты. С чем связан их успех?

Что социалисты и либералы могут противопоставить популистам?

Верит ли Кальюранд в счастливое будущее Евросоюза?