Студия Postimees: Марина Кальюранд – в Брюссель спасать имидж Эстонии?
Rus.Postimees продолжает цикл интервью с кандидатами в евродепутаты. Сегодня гость студии – экс-министр иностранных дел и бывший кандидат в президенты, депутат Рийгикогу (СДПЭ) Марина Кальюранд.
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- Представитель Социал-демократической партии (СДПЭ) уверенно лидирует в персональном зачете кандидатов в Европарламент. Почему политик не баллотируется в председатели партии, имея огромный багаж доверия среди населения?
- Как Марина Кальюранд собирается из Брюсселя улучшать жизнь простого человека в Эстонии – не чиновника и не грантополучателя?
- Недавно политик заявила о никудышней внешней политике правительства. А чем эта политика отличается от всех предыдущих?
- Европейские праворадикалы набирают обороты. С чем связан их успех?
- Что социалисты и либералы могут противопоставить популистам?
- Верит ли Кальюранд в счастливое будущее Евросоюза?