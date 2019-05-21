Вт, 21.05.2019
Меня удивляет, почему однопартийцы до сих пор не заперли Юри Ратаса в какой-нибудь комнате за десятью замками. Вахур Керсна
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  • Студия Postimees: Марина Кальюранд – в Брюссель спасать имидж Эстонии?

Студия Postimees: Марина Кальюранд – в Брюссель спасать имидж Эстонии?
11:00

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Rus.Postimees продолжает цикл интервью с кандидатами в евродепутаты. Сегодня гость студии – экс-министр иностранных дел и бывший кандидат в президенты, депутат Рийгикогу (СДПЭ) Марина Кальюранд.

Смотрите прямой эфир в 11:00!

  • Представитель Социал-демократической партии (СДПЭ) уверенно лидирует в персональном зачете кандидатов в Европарламент. Почему политик не баллотируется в председатели партии, имея огромный багаж доверия среди населения?
  • Как Марина Кальюранд собирается из Брюсселя улучшать жизнь простого человека в Эстонии – не чиновника и не грантополучателя?
  • Недавно политик заявила о никудышней внешней политике правительства. А чем эта политика отличается от всех предыдущих?
  • Европейские праворадикалы набирают обороты. С чем связан их успех?
  • Что социалисты и либералы могут противопоставить популистам?
  • Верит ли Кальюранд в счастливое будущее Евросоюза? 

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