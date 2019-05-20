Керсти Кальюлайд отправилась в Киев на инаугурацию Зеленского

«Украина - важный партнер для Эстонии и внешнеполитический приоритет. Фронт на востоке Украины проходит не только между украинскими деревнями, но и между разными пространствами ценностей и мирами. Прекращение войны и оккупации на Украине, а также реформы в этой стране - в интересах всей Европы. Этого нельзя забывать. Европа и Западный мир не должен повторить ошибки, совершенные в 2008 году в Грузии», - заявил советник президента Кальюлайд по внешней политике Лаури Куусинг.