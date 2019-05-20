Пн, 20.05.2019
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Московский ЦСКА выиграл главный европейский баскетбольный титул

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B рамках «Финала четырех» Евролиги московский ЦСКА победил турецкий «Анадолу Эфес» 91:83.

ЦСКА выиграл Евролигу в 8-й раз в истории. Самыми результативными в составе армейцев стали Уилл Клайберн и Кори Хиггинс, которые набрали по 20 очков.

Армейцы в напряженной борьбе сумели в третьей четверти создать небольшое преимущество в счете, которое, несмотря на старания турецкого клуба, удалось сохранить до последних секунд встречи, не позволив "Эфесу" приблизиться более чем на восемь очков.

Московский клуб в ХХI веке выиграл Евролигу в третий раз (2006,2016,2019).

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