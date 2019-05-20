В Латвии на парковке супермаркета загорелась машина с ребенком, он в тяжелом состоянии

Уточняется, что оставленному в машине ребенку - четыре года.

Представительница Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша рассказала журналистам, что бригады скорой примерно полчаса боролись за здоровье и жизнь ребенка, состояние которого было достаточно тяжелым.

Как отмечает Bez Tabu, если маленький ребенок надышался веществами, образовавшимися в процессе горения, например, угарным газом, у него могут возникнуть очень серьезные проблемы со здоровьем. В отдельных случаях также может наступить смерть пострадавшего.

И медики, и пожарные призывают взрослых не оставлять детей одних. Даже в случае, если ребенок уснул в автомобиле, рисковать не стоит.