Россия уверенно обыграла Швейцарию

Если после матча с Латвией у болельщиков россиян возникли сомнения на счет того, как успешно сборная России будет играть с серьезными соперниками, то после матча со свхейцарцами, как минимум, сомнений осталось в разы меньше. Против неуступчивых, боевитых швейцарцев, россияне потратили ровно столько сил, сколько было необходимо для победы.

Помог россиянам и быстрый гол в первом периоде: Гусев и Орлов вывели на бросок Артема Анисимова и форвард "Чикаго" распечатал ворота швейцарцев. Во втором периоде россияне удвоили преимущество: Никита Кучеров с передач все тогоже Гусева на 27-й минуте охладил наступательный порыв Швейцарии. Победную точку в матче поставил снова Никита Кучеров, который с 14 (6+8) очками возглавил гонку бомбардиров чемпионата мира 3:0.

Россияне могли в каждом периоде забрасывать больше одной шайбы, но, к сожалению, подопечные Ильи Воробьева хватали ненужные удаления в самый неподходящий момент. Всего россияне семь раз удалялись на две минуты, но в меньшинстве не пропустили ни разу. Вратарь сборной России Александр Георгиев провел на турнире свою вторую сухую игру, отразив 31 бросок по своим воротам.

В остальных матчах США победили 3:1 Германию, Финляндия Францию 3:0, а чехи разгромили 8:0 команду Австрии.