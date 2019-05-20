Российский бегун умер сразу после полумарафона

По информации организаторов соревнования, Корчевский пробежал дистанцию 10 километров за 57 минут 27 секунды, финишировал и получил награду за участие. Отмечается, что во время прохождения дистанции он не обращался к медикам. После забега мужчина вышел с территории «Лужников» и почувствовал себя плохо. Медицинская служба оказала ему необходимую помощь, но Корчевский скончался.