Пн, 20.05.2019
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Российский бегун умер сразу после полумарафона

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Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Участник Московского полумарафона Владимир Корчевский умер во время забега, сообщает lenta.ru.

51-летнему Корчевскому стало плохо, когда он бежал по Лужнецкой набережной.

По информации организаторов соревнования, Корчевский пробежал дистанцию 10 километров за 57 минут 27 секунды, финишировал и получил награду за участие. Отмечается, что во время прохождения дистанции он не обращался к медикам. После забега мужчина вышел с территории «Лужников» и почувствовал себя плохо. Медицинская служба оказала ему необходимую помощь, но Корчевский скончался.

Московский полумарафон — самый массовый старт России, проводится шестой год подряд. Забег проходит по центральным набережным столицы России.

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