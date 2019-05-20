Российский бегун умер сразу после полумарафона

Участник Московского полумарафона Владимир Корчевский умер во время забега, сообщает lenta.ru.
51-летнему Корчевскому стало плохо, когда он бежал по Лужнецкой набережной.
По информации организаторов соревнования, Корчевский пробежал дистанцию 10 километров за 57 минут 27 секунды, финишировал и получил награду за участие. Отмечается, что во время прохождения дистанции он не обращался к медикам. После забега мужчина вышел с территории «Лужников» и почувствовал себя плохо. Медицинская служба оказала ему необходимую помощь, но Корчевский скончался.
Московский полумарафон — самый массовый старт России, проводится шестой год подряд. Забег проходит по центральным набережным столицы России.