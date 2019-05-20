Опрос: соцдемы вышли в лидеры предвыборной гонки в Европарламент

До апреля в основе рейтинга лежали партийные бренды, но в мае избиратели уже могли ориентироваться на выдвинутых партиями кандидатов, что сразу сказалось на результатах, пишет Rus.err.

По данным последнего опроса, за соцдемов на выборах готовы проголосовать 23% избирателей, Партия реформ опустилась на второе место с 20%, а Центристская партия - на третье (19%).

Далее следуют EKRE (11%), Isamaa (9%), "Ээсти 200" (6%), "Зеленые Эстонии" (3%) и "Богатство жизни" (1%), независимые кандидаты в совокупности набирают 8%.