Опрос: соцдемы вышли в лидеры предвыборной гонки в Европарламент

Публикация избирательных списков с конкретными кандидатами на выборах в Европарламент вызвала существенные перестановки в рейтингах партий: личная популярность Марины Кальюранд позволила соцдемам слегка опередить как Партию реформ, так и центристов - такие данные приводятся в опросе общественного мнения, проведенного в мае социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR.
До апреля в основе рейтинга лежали партийные бренды, но в мае избиратели уже могли ориентироваться на выдвинутых партиями кандидатов, что сразу сказалось на результатах, пишет Rus.err.
По данным последнего опроса, за соцдемов на выборах готовы проголосовать 23% избирателей, Партия реформ опустилась на второе место с 20%, а Центристская партия - на третье (19%).
Далее следуют EKRE (11%), Isamaa (9%), "Ээсти 200" (6%), "Зеленые Эстонии" (3%) и "Богатство жизни" (1%), независимые кандидаты в совокупности набирают 8%.
Если результаты выборов совпадут с этим прогнозом, то соцдемы и реформисты получат по два мандата, а центристы и EKRE - по одному; если Эстония получит дополнительное место в Европарламенте из-за брекзита, то седьмой мандат, по всей видимости, достанется Isamaa.