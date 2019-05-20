Тщательно скрываемая тайна одного из самых загадочных предприятий Эстонии

Несмотря на то, что крупный предприниматель Урмас Сыырумаа неоднократно отрицал любые связи с успешно выигрывающим конкурсы госпоставок АО Signaal, расследование Postimees показало, что связи Сыырумаа с этим предприятием реальны и длятся на протяжении нескольких лет.
Начиная с произошедшей 15 лет назад приватизации предприятие Signaal, занимающееся нанесением дорожной разметки, установкой дорожных знаков и систем светофоров, было одним из самых таинственных в Эстонии. Его настоящий владелец скрывался за спинами адвокатов в Швейцарии и на Кипре. Последняя смена владельца Signaal произошла полгода назад, когда предприятие перешло голландскому юристу Томасу Карстену Бёте. Это произошло ровно за месяц до того, как в Эстонии вступила в силу поправка к закону, требующая от предприятий полного раскрытия всех сооснователей.
В то же время Signaal был в высшей степени успешен во всевозможных конкурсах госпоставок. Например, в течение последних шести лет предприятие выиграло по меньшей мере 22 тендера, которые принесли ему доход в миллионы евро. Особенно успешным Signaal был в конкурсах госпоставок, организованных в Таллинне. Настолько успешным, что конкуренты долгое время считали бессмысленным подавать документы на участие в тех же тендерах. Они говорили: все равно выиграет Signaal.
«Как вы можете задавать такие дурацкие вопросы?» - возмутился Урмас Сыырумаа два года назад, когда журналистка Вилья Кийслер в интервью для Äripäev завела разговор о возможной связи бизнесмена с Signaal. Журналисты нескольких изданий связывали Сыырумаа с этим предприятием и ранее. Но доказательства были косвенные.
И на этот раз на вопросы Postimees о том, является ли Сыырумаа действительным владельцем Signaal, был ли им раньше и были ли у него какие-либо связи с этой фирмой, предприниматель трижды ответил «нет». Он сказал, что единственным контактом с Signaal было то, что предприятие за пару сотен евро начертило разметку на администрируемом Сыырумаа школьном стадионе.
При этом данные Регистра недвижимости свидетельствуют о том, что Сыырумаа семь лет назад взял общую ипотеку на четыре принадлежащие ему лично люксовые квартиры в Старом городе Таллинна на улице Кунинга, два объекта недвижимости у моря в Клоогаранна и принадлежащую Signaal бизнес-площадь в столице в 10 000 квадратных метров на улице Лийми.
Как получилось, что Сыырумаа не помнит ни об имевшем место походе к нотариусу, ни о прямой связи с Signaal, но при этом знает о разметке на школьном стадионе?
«Сегодня это для меня сюрприз. Столько времени прошло, что у меня это просто вылетело из головы», - говорит он теперь.
2011 год был сложным и для Signaal, и для Сыырумаа. Signaal попал в коррупционный скандал. В КаПо узнали, что руководитель предприятия Атс Тамм в течение нескольких лет давал взятки двум ключевым фигурам в Таллиннском транспортном департаменте: более 122 000 евро главе учреждения Мати Сонгисеппу, а Велло Лыугас получил гоночный BMW третьей серии стоимостью чуть менее 10 000 евро.
Сыырумаа в это время сильно потрепал экономический кризис. «Ситуация в 2011 году была такая, что немало банков хотели начать против меня исполнительное производство. Тогда ходили и клянчили у каждого, кто бы помог обеспечить твое дело», - вспоминает он.
За день до Рождества 2011 года Урмас Сыырумаа, его правая рука Тармо Кесккюла и Антс Тамм вместе с представителем банка LHV вошли в нотариальное бюро на Бульваре Рявала. На семь объектов недвижимости взяли общую ипотеку стоимостью 2 млн евро в пользу LHV. Площадь одной из взятых в кредит квартир на улице Кунинга - 183 квадратных метра. Там Сыырумаа жил сам, во второй квартире - члены его семьи.
«Мои походы к нотариусу такие: прихожу, мне дают последний лист и я его подписываю. Я лично не прочитываю ни один такой длинный договор», - говорит он о десятистраничном договоре об ипотеке.
Один из консультировавших Postimees экспертов говорит, что полученный в то время кредит должен был быть, образно говоря, на условиях SMS-кредитов. Рынок недвижимости только начал проявлять первые признаки восстановления после кризиса. К тому же LHV в то время не мог предлагать те же условия, что и крупные банки. Очевидно, рефинансирование кредита было одной из главных причин, по которой едва ли не через год ипотеку передали Tallinna Äripank.
Почему предприятие, с которым, по словам самого Сыырумаа, у него не было никогда никакого контакта, должно было отдать под залог для обеспечения кредита собственную недвижимость, стоимость которой официально оценили в 750 500 евро?
«Я так понимаю, что в сложное время предприятию нужно было предприятию нужно было получить кредит. Необходимо было скомбинировать все имущество, что у вас есть, чтобы на этом основании получить кредит LHV...» предлагаю я Сыырумаа. «... и еще у друзей спросить», - заканчивает предложение он.
«На самом деле, я имел в виду, что, возможно, вы - владелец Signaal, и эта недвижимость вам и принадлежит».
«Нет, нет», - отвечает он.
Поначалу Сыырумаа говорит, что основанием для взятия кредита мог быть запланированный вместе с Signaal девелоперский проект, который развалился. Там же на улице Лийма как раз только что было готово одно из офисно-складских зданий Сыырумаа. Однако на самом деле содержанием кредита не был бизнес с недвижимостью. Как следует из договора об ипотеке, кредит взяла охранная фирма USS Security.
Сыырумаа вернулся в охранный бизнес тогда же - в 2011 году. Начало было сложным, приходилось бороться за каждого клиента. Выживать было трудно. Вероятно, именно для этого и взяли кредит в 2,8 млн евро. Помимо отданной в залог недвижимости, кредит обеспечили и акциями предприятия и связанным с движимым имуществом коммерческим залогом.
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