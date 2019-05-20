Тщательно скрываемая тайна одного из самых загадочных предприятий Эстонии

Начиная с произошедшей 15 лет назад приватизации предприятие Signaal, занимающееся нанесением дорожной разметки, установкой дорожных знаков и систем светофоров, было одним из самых таинственных в Эстонии. Его настоящий владелец скрывался за спинами адвокатов в Швейцарии и на Кипре. Последняя смена владельца Signaal произошла полгода назад, когда предприятие перешло голландскому юристу Томасу Карстену Бёте. Это произошло ровно за месяц до того, как в Эстонии вступила в силу поправка к закону, требующая от предприятий полного раскрытия всех сооснователей.

В то же время Signaal был в высшей степени успешен во всевозможных конкурсах госпоставок. Например, в течение последних шести лет предприятие выиграло по меньшей мере 22 тендера, которые принесли ему доход в миллионы евро. Особенно успешным Signaal был в конкурсах госпоставок, организованных в Таллинне. Настолько успешным, что конкуренты долгое время считали бессмысленным подавать документы на участие в тех же тендерах. Они говорили: все равно выиграет Signaal.

«Как вы можете задавать такие дурацкие вопросы?» - возмутился Урмас Сыырумаа два года назад, когда журналистка Вилья Кийслер в интервью для Äripäev завела разговор о возможной связи бизнесмена с Signaal. Журналисты нескольких изданий связывали Сыырумаа с этим предприятием и ранее. Но доказательства были косвенные.

И на этот раз на вопросы Postimees о том, является ли Сыырумаа действительным владельцем Signaal, был ли им раньше и были ли у него какие-либо связи с этой фирмой, предприниматель трижды ответил «нет». Он сказал, что единственным контактом с Signaal было то, что предприятие за пару сотен евро начертило разметку на администрируемом Сыырумаа школьном стадионе.

При этом данные Регистра недвижимости свидетельствуют о том, что Сыырумаа семь лет назад взял общую ипотеку на четыре принадлежащие ему лично люксовые квартиры в Старом городе Таллинна на улице Кунинга, два объекта недвижимости у моря в Клоогаранна и принадлежащую Signaal бизнес-площадь в столице в 10 000 квадратных метров на улице Лийми.

Недвижимость на Лийми, 3 в таллиннском районе Кристийне. ФОТО: Eero Vabamägi

Недвижимость на Кунинга, 1 в Старом городе. ФОТО: Eero Vabamägi

Участки на Кару-теэ, 16 и Кару-теэ, 18 в Харьюмаа в Клоогаранна. ФОТО: Eero Vabamägi

Как получилось, что Сыырумаа не помнит ни об имевшем место походе к нотариусу, ни о прямой связи с Signaal, но при этом знает о разметке на школьном стадионе?

«Сегодня это для меня сюрприз. Столько времени прошло, что у меня это просто вылетело из головы», - говорит он теперь.

2011 год был сложным и для Signaal, и для Сыырумаа. Signaal попал в коррупционный скандал. В КаПо узнали, что руководитель предприятия Атс Тамм в течение нескольких лет давал взятки двум ключевым фигурам в Таллиннском транспортном департаменте: более 122 000 евро главе учреждения Мати Сонгисеппу, а Велло Лыугас получил гоночный BMW третьей серии стоимостью чуть менее 10 000 евро.