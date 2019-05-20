Месси повторяет рекорды, "Реал" - антирекорды

В этом сезоне мадридский клуб проиграл 18 матчей во всех турнирах – это повторение второго худшего результата в истории. В последний раз это случалось в сезоне-1994/95.

Антирекорд по количеству поражений во всех турнирах – 19 – был установлен в сезоне-1984/85.

«Реал» завершил нынешний сезон в примере на третьем месте, набрав 68 очков (21 победа, 5 ничьих и 12 поражений).

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл в раздевалке команды выразил недовольство своим положением в клубе.

«У меня осталось 3 года по контракту. Если они хотят, чтобы я ушел, им нужно заплатить 17 миллионов евро чистыми за каждый сезон. Иначе я останусь.

И если мне придется играть в гольф, я буду играть», – цитирует Бэйла sports.ru со ссылкой на журналиста Фернандо Бургоса.

Бэйл провел в запасе сегодняшний матч против «Бетиса» (0:2). Ранее валлиец два раза подряд не попадал в заявку «Реала» на игры Ла Лиги.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сделал дубль в в матче 38-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (2:2).

По итогам завершившегося сезона Ла Лиги на счету аргентинца 36 голов, что позволило ему в шестой раз стать обладателем трофея Пичичи, который вручается лучшему бомбардиру чемпионата Испании.

Форвард повторил рекорд Тельмо Сарры, забившего больше всех голов в шести сезонах (1944/45, 1945/46, 1946/47, 1949/50, 1950/51, 1952/53) за «Атлетик».

Кроме этого, Месси в четвертый раз за один сезон стал чемпионом Испании и лучшим бомбардиром (2009/10, 2012/13, 2017/18, 2018/19), сравнявшись по этому показателю с экс-форвардом «Реала» Уго Санчесом.