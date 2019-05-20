Это может касаться и ваших близких! Спасатели обратились к жителям Эстонии

«Если более детально взглянуть на эти случаи, то сложно сказать, почему именно тонут пожилые, и как найти этому решение. Очень часто причиной смерти становится просто несчастный случай – пожилые люди спотыкаются и падают или у них заканчиваются силы во время плавания. Годами причиной гибели на воде было и употребление алкогольных напитков. В случае пожилых людей, однако, алкоголь не является острой проблемой. Тут мы важно помнить о состоянии здоровья и безопасности вокруг дома», - пояснил эксперт по водной безопасности отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала.

В 2018 году утонуло 43 человека, из них 22 были в возрасте более 60 лет. Всего утонуло 15 мужчин и семь женщин. Чаще всего пожилые люди тонут летом.

Находясь в воде, свои силы переоценило и утонуло четыре человека, семь человек упали в воду и шесть человек в престарелом возрасте утонули во время рыбалки. В состоянии алкогольного опьянения находился каждый третий человек, четыре из которых занимались рыбалкой.

«Мы можем сказать, что пожилые люди переоценивают свои силы и поэтому происходят несчастные случаи. Основной мотив нашей социальной компании – «Устают даже чемпионы». Стоит помнить, что у пожилых людей уже не та реакция и силы, что в молодости. Конечно это не означает, что теперь следует прекратить заниматься спортом и прочими хобби, связанными с водой. Просто стоит относится к этому более внимательно и при необходимости создать для этого более безопасные решения», - дополнил Виркала.

Например, для купания стоит выбирать безопасные пляжи со спасателями, а с собой стоит взять друга и не заплывать далеко от берега.

В некоторых случаях люди просто падают в воду. Например, набирая воду из пруда, переходя через мост на речке или, запутавшись в рыболовных сетях. По узким мостикам и обрывистым берегам реки стоит передвигаться с осторожностью, а для полива огорода необходимо использовать поливные шланги, а не таскать воду ведрами из водоема. Зачастую берега прудов и озер — весьма крутые, а земля вокруг — скользкая, передвигаться там с тяжелыми ведрами воды опасно - вполне может произойти несчастье.

Несмотря на умение плавать, отправляясь на рыбалку необходимо одевать спасательный жилет и учитывать погодные условия.

«Конечно, никто не застрахован и от проблем со здоровьем. Хронические заболевания могут напомнить о себе неожиданно, а если это происходит на воде, то может стать жизненно опасным. Поэтому если у вас есть определенные хронические заболевания, то тоже следует быть крайне осторожными, отправляясь на водоем», - добавил Виркала.

С сегодняшнего дня начинается социальная кампания Спасательного департамента по водной безопасности, которая в этом году направлена на превенцию несчастных случаев с пожилыми людьми. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.veeohutus.ee.