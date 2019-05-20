Можно ли сэкономить на пластиковых бутылках, фильтруя водопроводную воду?

Мы часто слышим и видим, что окружающая среда утопает в пластиковых отходах. Каждый год миллионы литров топлива расходуются на транспортировку отходов и в основном это пластиковые бутылки. Эта информация нас пугает, так как мы не знаем, что с этим делать.

В то же время мы осознаем необходимость воды в повседневной жизни. Вода — это источник молодости и красоты! Организм человека состоит на 60%, а мозг на 80% состоит из воды. Питьевая вода не только утоляет жажду, а употребляя ее в достаточном количестве, помогает думать, концентрироваться на задаче, полноценно и эффективно функционировать. Воду нужно пить всем и каждый день.

Зачем покупать пластиковую бутылку каждый раз, когда вы хотите пить?

Зная о необходимости воды в жизни человека, мы также обязаны думать об окружающей среде. Потребление, также как количество образующихся отходов растут в мировом масштабе из года в год. Проблема отходов никогда не была такой актуальной, как сейчас! В то же время как общее сокращение отходов в мире кажется практически неуправляемым процессом, даже небольшие продвижения могут изменить мир.

К примеру, долгосрочной, эффективной альтернативой питьевой воде в пластиковых бутылках является фильтрованная вода, которую каждый может использовать в своей повседневной жизни. Немецкие ученые провели несколько экспериментов и доказали, что если фирму с 100 сотрудников обеспечить фильтрованной водой и если предположить, что каждый сотрудник выпивает литр воды в день - количество отходов можно уменьшить на 506 кг в год!

BRITA - один из самых известных и социально ответственных производителей фильтров для воды в мире, неустанно работает не только над производством и улучшением продукции, но и в области охраны природы, сокращения выбросов CO2, вторичной переработки фильтров.

ФОТО: Magnetmedia OÜ

Вкус имеет огромное значение

Кувшины с фильтром для очистки воды BRITA на протяжении многих лет являются надежным союзником для миллионов домохозяйств не только в Германии, Великобритании, Азии, а теперь и в Латвии.

BRITA не допускает компромиссов к качеству воды. Фильтр MAXTRA + Technology превращает воду из под крана в свежую фильтрованную воду BRITA, уменьшая количество известнякового налета, хлора и других вкус и запах ухудшающих качество воды веществ – это разница которую можно ощутить и увидеть при приготовлении пищи и холодных или горячих напитков:

* Приготовленные овощи в фильтрованной воде BRITA не теряют свой естественный цвет

* Фильтрованная вода еще больше подчеркивает уникальный вкус чая

* Раскрывает полный вкус кофе и дает более яркое послевкусие

* Чистый чайник и кофеварка - больше ни какой накипи

Экономьте деньги - один фильтр BRITA Maxtra + может отфильтровать до 150 литров воды!

ФОТО: Magnetmedia OÜ

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