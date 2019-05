Можно ли сэкономить на пластиковых бутылках, фильтруя водопроводную воду?

Лучший выбор для активных людей, всегда находящихся в движении - BRITA Fill & Go бутылки с фильтром для воды. BRITA Fill & Go Vital и Acitve обеспечивают качественную воду в любое время и в любом месте - дома, в дороге, на работе, в спортзале или в путешествии. Заполните бутылку в любом месте, где доступна самая простая водопроводная вода. Например, в аэропорту – смело проходите контроль безопасности с пустой бутылкой BRITA Fill & Go, а в пассажирской зоне совершенно бесплатно наполните ее водопроводной водой!