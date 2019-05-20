Не повторите их ошибку! Вместо квартиры мечты эстонскую семью ждал настоящий кошмар
Ровно год назад молодожены стали искать себе в Тарту дом. Год спустя этот дом у них есть, но не такой, о каком они мечтами. Речь скорее идет о ночном кошмаре, пишет портал Kodu.
Геттер и ее муж предполагали, что поиск правильного дома затянется. Но вышло иначе: поиски успели закончится, толком не успев начаться, дом мечты был найден, банк дал кредит, все казалось прекрасным. Правда, квартира на момент покупки была только на бумаге и у дома не было разрешения на использование, но застройщик успокоил молодую пару и пообещал, что разрешение получит в течение месяца после того, как квартира будет готова.
Первая неприятность возникла, когда квартира была готова на два месяца позже обещанного. В этом Геттер не видела большой беды, но с этого проблемы только начались. После переезда выяснилось, что в квартире нет вентиляции, звукоизоляции, в стенах образуются щели, окна пропускают воду, из-за скачков напряжения одна за другой перегорают лампочки.
«На Новый год обнаружили, что у нас в коридоре плесень», - рассказывает Геттер. Для вскрытия стены с плесенью застройщику понадобилось несколько недель. Когда это наконец было сделано, выяснилось, что внутри вся стена в плесени. «Как такое произошло, спросите вы? Они позволили устанавливать смеситель какому-то случайному человеку, который делал нам сауну и он правильно не закрутил смеситель. Так протекла эта вода в стену, пока там не образовалась плесень», - говорит Геттер.
На данный момент заплесневелая стена снесена и заменена новой из гипрока, но работы по отделке молодая пара ждет уже четыре месяца. Тем временем у застройщика возникли проблемы с оплатой счетов за электричество и вывоз мусора. Разрешения на эксплуатацию у дома нет до сих пор и владельцы квартиры даже не представляют, когда оно будет получено.
Собственный дом стал ловушкой
Здравого решения всем связанным с застройщиком проблем, по словам Геттер, в ближайшее время не будет. «Фактически мы живем в квартире без рыночной стоимости и на данный момент при желании мы не можем ее продать», - говорит она.
Застройщик дает пустые и нереальные обещания, не приходит на запланированные встречи. Сейчас у Геттер появилась маленькая надежда, что в ближайшее время завершится ликвидация нанесенного плесенью ущерба, но уверенным и в этом нельзя быть.
«Что касается разрешения на эксплуатацию, предприятие обещает подать заявление к началу июня, но учитывая то, что дом еще не доведен до соответствующего состояния, чтобы получить разрешение на эксплуатацию, например, нет противопожарных дверей в подвале, кажется речь идет скорее о пустых обещаниях, чтобы выграть для себя время и сдержать нас от совершения следующих шагов. Уже пять раз обещали ходатайствовать о разрешении на эксплуатацию и ликвидировать все касающиеся квартиры недочеты, получаем только новую дату и это только в случае, если сами им позвоним, повторно напишем», - говорит Геттер.
Например, в их квартире обещали заняться проблемой с электричеством в течение февраля, но на самом деле до сих пор ничего не сделано.
«Самый большой страх как у нас, так и у других жильцов дома, что у дома не будет разрешения на эксплуатацию, то есть нельзя будет продать квартиру, также при страховом случае от страховой компании может прийти ответ, что они не покроют ущерб, поскольку нет разрешения на эксплуатацию», - волнуется Геттер. За отсутствие разрешения на эксплуатацию может получить штраф владелец квартиры, который в свою очередь может эту сумму стребовать в суде у застройщика или строителя.
По мнению Геттер, самый плачевный сценарий дальнейшего развития событий, что предприятие станет банкротом. «Мы потеряем всевозможные гарантии и также единственной надеждой на получение разрешения на эксплуатацию будет то, что товарищество само этим займется. Что, конечно, приведет к значительным затратам», - говорит Геттер.
При необходимости молодые люди готовы сейчас идти в суд. «Очередные пустые обещания от застройщика дали нам понять, что у них нет интереса решить проблемы и добровольно они это не сделают. Ждем истечения сроков их последних обещаний и начнем искать юриста», - сказала Геттер.
Поскольку конфликт с застройщиком здания в последние дни приобрел юридический характер, Геттер отказалась от публикации имени застройщика. Но она хочет предупредить людей: при покупке дома надо сохранять трезвость ума.
Из своего печального опыта Геттер дает советы тем, кто ищет себе новый дом:
- Не торопитесь. Они торопились найти квартиру, поскольку в съемном жилье уже было невозможно находиться (новые соседи устраивала ночные застолья и драки). Более разумным было основательно изучить весь рынок и выбирать более долгое время.
- Отдавайте предпочтение крупным строительным фирмам и застройщикам. «Это уменьшает или вовсе отметает опасность, что после обращения в суд предприятие просто объявит себя банкротом, что означает потерю гарантии и в нашем случае также то, что ходатайство о получении разрешения на эксплуатацию 100 процентов ляжет на плечи товарищества», - говорит Геттер. Конечно, нельзя утверждать, что начинающая или небольшая фирма станет причиной таких проблем, но исходя из своего опыта, Геттер больше такой ошибки не допустит.
- Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, стоит насторожиться.
- Фиксируйте все обещания в письменном виде и отметьте наказание, которое будет сопровождаться в случае несоблюдения сроков или невыполнения обязательств.
- Не ждите с обращением к юристу. «Мы давно бы решили свои проблемы, если бы не ждали так долго», - говорит Геттер.
- Не будьте наивными. Причина, по которой такие предприятия могут вести себя так, это доверчивость людей.
- Не верьте ни одному обещанию, пока оно не выполнено.