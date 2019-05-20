Не повторите их ошибку! Вместо квартиры мечты эстонскую семью ждал настоящий кошмар

Геттер и ее муж предполагали, что поиск правильного дома затянется. Но вышло иначе: поиски успели закончится, толком не успев начаться, дом мечты был найден, банк дал кредит, все казалось прекрасным. Правда, квартира на момент покупки была только на бумаге и у дома не было разрешения на использование, но застройщик успокоил молодую пару и пообещал, что разрешение получит в течение месяца после того, как квартира будет готова.

Первая неприятность возникла, когда квартира была готова на два месяца позже обещанного. В этом Геттер не видела большой беды, но с этого проблемы только начались. После переезда выяснилось, что в квартире нет вентиляции, звукоизоляции, в стенах образуются щели, окна пропускают воду, из-за скачков напряжения одна за другой перегорают лампочки.

Стена с плесенью. ФОТО: Erakogu

«На Новый год обнаружили, что у нас в коридоре плесень», - рассказывает Геттер. Для вскрытия стены с плесенью застройщику понадобилось несколько недель. Когда это наконец было сделано, выяснилось, что внутри вся стена в плесени. «Как такое произошло, спросите вы? Они позволили устанавливать смеситель какому-то случайному человеку, который делал нам сауну и он правильно не закрутил смеситель. Так протекла эта вода в стену, пока там не образовалась плесень», - говорит Геттер.

На данный момент заплесневелая стена снесена и заменена новой из гипрока, но работы по отделке молодая пара ждет уже четыре месяца. Тем временем у застройщика возникли проблемы с оплатой счетов за электричество и вывоз мусора. Разрешения на эксплуатацию у дома нет до сих пор и владельцы квартиры даже не представляют, когда оно будет получено.

Küsitava viimistlusega aknad. ФОТО: Erakogu

Собственный дом стал ловушкой

Здравого решения всем связанным с застройщиком проблем, по словам Геттер, в ближайшее время не будет. «Фактически мы живем в квартире без рыночной стоимости и на данный момент при желании мы не можем ее продать», - говорит она.

Застройщик дает пустые и нереальные обещания, не приходит на запланированные встречи. Сейчас у Геттер появилась маленькая надежда, что в ближайшее время завершится ликвидация нанесенного плесенью ущерба, но уверенным и в этом нельзя быть.

«Что касается разрешения на эксплуатацию, предприятие обещает подать заявление к началу июня, но учитывая то, что дом еще не доведен до соответствующего состояния, чтобы получить разрешение на эксплуатацию, например, нет противопожарных дверей в подвале, кажется речь идет скорее о пустых обещаниях, чтобы выграть для себя время и сдержать нас от совершения следующих шагов. Уже пять раз обещали ходатайствовать о разрешении на эксплуатацию и ликвидировать все касающиеся квартиры недочеты, получаем только новую дату и это только в случае, если сами им позвоним, повторно напишем», - говорит Геттер.

Протекающая между стеной и окном вода. ФОТО: Erakogu

Вода протекает и на другом окне. ФОТО: Erakogu