Эстонская компания озвучила стоимость своей суперсделки в США

«Благодаря нашей величине в этом бизнесе нам предлагают все фирмы в секторе, которые ищут нового инвестора», - рассказал Рауль Кирьянен о сделке, озвучив сумму, которую придется выложить, чтобы войти на американский рынок.

Сделка вместе со срочными инвестициями обойдется в чуть более 90 миллионов долларов, т.е. около 80,5 миллиона евро. То, в течение какого срока фирма сможет окупить инвестиции, Кирьянен назвал коммерческой тайной.

На прошлой неделе выяснилось, что крупнейший европейский производитель гранул, основанный на эстонском капитале, Graanul Invest приобрел в США имущество обанкротившегося завода Texas Pellets, в которое входит завод по производству древесных гранул в Вудвилле и имущество фирмы в терминале, расположенном в порту Порт-Артур.

В ходе продажи банкротного имущества лучшим было признано предложение дочерней фирмы Graanul Invest Woodvill Pellet. Сделка была одобрена в банкротном суде штата Техас в среду, ее планируется довести до конца к 15 июня.

«Мы уже более десяти лет искали подходящую возможность начать производство в Северной Америке. Если мы сможем довести эту сделку до конца, то сумеем уверенно войти на североамериканский рынок», - сказал исполнительный директор Graanul Invest Райль Кирьянен.

Оценочная производительность завода в Вудвилле составляет 450 000 тонн гранул в год. Согласно отчету об экономичности Graanul Invest концерн произвел в прошлом году около 1,8 миллиона тонн гранул.

Производительность 11 заводов Graanul Invest в странах Балтии в прошлом году составила 2,2 миллиона тонн в год, что делает группу крупнейшим производителем гранул в Европе. Завод, который концерн приобретает в США, позволит увеличить объем производства еще на четверть.

В терминале Порт-Артура можно хранить до 68 000 тонн гранул и производить погрузку на суда вместимостью до 60 000 тонн.

При финансировании сделки Graanul Invest получил поддержку от фондов, управляемых дочерними предприятиями Apollo Global Management.

Покупка имущества Texas Pellets позволит Graanul Invest расширить свою деятельность в США, предложив клиентам более надежные поставки. Кроме того, у фирмы будет больше логистических возможностей войти на азиатские рынки, в частности, на быстро растущий рынок Кореи и Японии. По данным издания North American Wood Fiber Review, экспорт гранул в 2018 году вырос в мире на 21% до 22,3 миллиона тонн. Крупнейшими экспортерами были США, Канада, Вьетнам, Латвия и Россия. За ними следовали Эстония, Австрия, Малайзия, Дания и Германия.

По данным издания, спрос на древесные гранулы в Японии и Южной Корее за два года вырос в два раза до 4,5 миллиона тонн.

Graanul Invest grupp занимается развитием биоэнергетики и возобновляемой энергии, лесоводства и биопроцессов. В фирме работает свыше 500 человек.