Пн, 20.05.2019
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Бойня в Бразилии: в баре убили 11 человек

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Бар, где произошла кровавая бойня.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Одиннадцать человек погибли после нападения вооруженной банды в баре в бразильском городе Белем в штате Пара, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.

Группа вооруженных людей открыла огонь в баре, в результате погибли шесть женщин и пять мужчин, один человек ранен.

По данным новостного сайта G1, в обстреле участвовали семь вооруженных мужчин. Уточняется, что нападавшие прибыли на место происшествия на одном мотоцикле и трех машинах.

Агентство приводит слова представителя штата Натальи Мелло, которая подтвердила, что произошла бойня. Никаких подробностей происшествия официальные власти не предоставили.

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