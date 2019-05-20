Пн, 20.05.2019
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Видео: в Таллинне на Пярнуском шоссе сгорел автомобиль
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Сегодня утром в Таллинне на углу Пярнуского шоссе и улицы Юрдевео загорелся автомобиль, сообющает Postimees.

«Спасатели сейчас на месте и занимаются тушением горящей машины. До их прибытия люди пытались своими силами потушить автомобиль», - сказал пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

В 10.54 пожар был потушен. По словам пресс-секретаря, автомобиль практически полностью сгорел. Владелец машины сказал, что неожиданно из-под капота начал валить дым, после этого вспыхнул огонь, которые быстро начал распространяться дальше.

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