Видео: в Таллинне на Пярнуском шоссе сгорел автомобиль

«Спасатели сейчас на месте и занимаются тушением горящей машины. До их прибытия люди пытались своими силами потушить автомобиль», - сказал пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

В 10.54 пожар был потушен. По словам пресс-секретаря, автомобиль практически полностью сгорел. Владелец машины сказал, что неожиданно из-под капота начал валить дым, после этого вспыхнул огонь, которые быстро начал распространяться дальше.