Килиан Мбаппе намекнул на скорый уход из "Пари Сен-Жермен"

Футболист получил приз лучшему игроку года во Франции и лучшему молодому футболисту сезона.

«Это большая радость для меня. Единственный трофей ,приз игроку сезонa, которого мне не хватало. Я действительно очень счастлив.

Во-первых, я бы посвятил эту награду Нассеру Аль-Хелайфи,президентy . Хочу отдать ему должное. Он всегда был честен со мной с первого дня, поэтому я благодарен ему.

Хотел бы поблагодарить всех людей, которые здесь присутствуют, проводят этот чемпионат. Уже четвертый год я здесь, в лиге 1. Я пережил много богатых на эмоции событий.

Прежде всего я говорю о «Монако», где нам удалось выиграть титул. Затем совершенно другой проект в «ПСЖ», где мне удалось с первого года адаптироваться. Конечно, были некоторые разочарования, но это часть футбола. Нам удалось победить в лиге 1, это можно назвать компенсацией.

Я хотел бы еще раз поблагодарить игроков, тренера, клуб. Это очень важный момент для меня. Я думаю, что я приближаюсь к первому или второму поворотному моменту в моей карьере.