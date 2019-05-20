Отключение электричества навлекло на Elering расследование

Цель расследования – установить причины отключения электричества и то, может ли идти речь о неисправности электрооборудования. «Поскольку речь идет о серьезном отключении электричества, задача ведомства – сделать выводы из случившегося и дать рекомендации во избежание подобных случаев в будущем», - сказал гендиректор департамента Мярт Отс.

Пожар, вызвавший масштабное отключение, остановил в том числе производственное отделение Eesti Energia. Авария, произошедшая в субботу вечером на подстанции Elering около Нарвы, оставила без электричества Нарву, Силламяэ и Нарва-Йыэсуу, а также вызвала экстренное отключение одного энергоблока Eesti Energia и завода по производству масла Enefit280.

Из-за пожара на подстанции системного оператора Elering, не зависящего от других участников рынка, выключились трансформаторы, без электричества осталась часть жителей Ида-Вирумаа, был выведен из строя 8-й энергоблок Эстонской электростанции. «Почему конкретно выключилось производственное оборудование, выяснит следствие, но факт, что часть продукции из-за этого мы не произвели», - пояснил отвечающий за производство электроэнергии член правления Eesti Energia Райне Пайо. По его оценке, это серьезный инцидент, поскольку в это время на Эстонской электростанции работало лишь два блока, из которых один отключился. Кроме того, отключился завод Enefit280, производящий не только масло, но и электричество.

Пайо отметил, что для расследования причин возникновения нештатной ситуации Eesti Energia сформирует специальную рабочую группу.