Зеленский объявил о роспуске Рады

Президент Украины Владимир Зеленский после принятия присяги главы государства, объявил о роспуске Верховной Рады. Об этом он заявил во время выступления в сессионном зале парламента, сообщает портал Korrespondent.
"У вас на все есть два месяца", - сказал президент Украины.
"Я хочу, чтобы вы приняли закон об отмене неприкосновенности депутатов, об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Прошу парламент освободить от должностей председателя СБУ, Генпрокурора и министра обороны. Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва", - сказал Зеленский.
Напомним, 17 мая в Верховной Раде официально прекратила существование коалиция депутатов после выхода из нее фракции Народный фронт.
Председатель парламента Андрей Парубий призвал депутатов начать консультации по созданию новой коалиции.
Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. Если она не будет создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Но роспуск парламента запрещен за полгода до очередных выборов в Раду.