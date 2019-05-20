Зеленский объявил о роспуске Рады

"У вас на все есть два месяца", - сказал президент Украины.

"Я хочу, чтобы вы приняли закон об отмене неприкосновенности депутатов, об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Прошу парламент освободить от должностей председателя СБУ, Генпрокурора и министра обороны. Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва", - сказал Зеленский.

Напомним, 17 мая в Верховной Раде официально прекратила существование коалиция депутатов после выхода из нее фракции Народный фронт.

Председатель парламента Андрей Парубий призвал депутатов начать консультации по созданию новой коалиции.