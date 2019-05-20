Куда пойти на этой неделе: Ночь церквей, HeadRead и велосипедный фестиваль

22-26 мая, Таллинн

HeadRead - это проходящий в Таллинне фестиваль, на котором организаторы предлагают срез актуальной эстонской литературы, а также избранные главы современной зарубежной литературы.

23 - 26 мая, Таллинн

В Таллинне пройдет четырехдневный фестиваль визуальных театров "NuQ Treff", который проводит Театр NUKU.

24 мая, Тарту

Estonian Cycling Weekend (ECW) — это велосипедный фестиваль, в рамках которого пройдет в том числе Tour of Estonia — международное соревнование элиты велоспорта.

24 мая, по всей Эстонии

Вместе со многими храмами в Европе вечером 24 мая открывают свои двери всем желающим и эстонские церкви. В ночь церквей будет возможность в непринужденной форме увидеть ежедневную жизнь разных конфессий, получить ответы на свои вопросы, ознакомиться с художественными ценностями, находящимися в церквях и получить удовольствие. Занятия найдутся как для взрослых, так и для детей, начиная со спокойных размышлений до покорения вершин башен.

25 мая, Таллинн

Галина Юзефович — книжный обозреватель на сайте "Медуза", один из самых авторитетных российских критиков, ее мнение в значительной степени определяет книжную моду. На примере важных бестселлеров разных эпох – от "Дон Кихота" и "Робинзона Крузо" до "Зулейха открывает глаза" и "50 оттенков серого" – Галина Юзефович покажет, как популярная литература откликается на скрытые потребности общества.

25 мая, Таллинн

Приглашаем всех заняться живописью и рисованием на свежем воздухе! На День живописи ждут как профессионалов, так и любителей, а также всех детей и взрослых, любящих искусство. В рамках празднования 100-летия Художественного музея Эстонии 25 мая пройдёт традиционный День живописи – праздник художественного творчества, где каждый сможет почувствовать себя художником, а также узнать много нового и интересного о художниках, искусстве и истории.

25 мая, Койги

На мызе Койги пройдет Фестиваль сорняков, цель которого обратить внимание общественности на эстонские продукты и здоровый образ жизни.

26 мая, Таллинн

С 26 мая по 2 сентября в музее под открытым небом проходят фольклорные концерты от ансамбля "Лейгарид". По субботам и воскресеньям в 11:00 общество народного искусства "Лейгарид" дает веселые представления на хуторе Сасси-Яани. Объединяя живую музыку, народные танцы, песни и игры и вовлекая зрителей в эти праздничные гуляния, каждый концерт отличается от предыдущего.

25 мая, Таллинн

Рийгикогу приглашает на день открытых дверей. Мероприятие начнется с приветствия спикера Рийгикогу Хенна Пыллуааса с балкона замка Тоомпеа. За этим последует концерт. В замке Тоомпеа пройдут экскурсии, в кабинетах фракций можно будет встретиться с депутатами, а во время инфочаса Рийгикогу – задать вопросы членам правительства.

25 мая, Хийумаа