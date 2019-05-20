«…Каждому, каждому в лучшее верится…»

Театральное искусство все чаще показывает, как изменились отношения в обществе, как некогда незыблемые духовные ценности оказались лишними и ненужными. Знакомясь с работой молодого драматурга Андрея Иванова пьесой «С_училища», зритель видит «новый» окружающий мир.

Пьеса молодого драматурга Андрея Иванова, признанная лучшей за 2017 год на фестивале «Кульминация-2017» - это банальная история, рассказанная автором, часто встречающаяся, немного смешная и одновременно невероятно страшная своей неприкрытой правдой. В ней раскрываются самые неприглядные стороны человеческой натуры. Порой зрителю может показаться, что такой кошмар не может быть реален. Но, увы, правда всегда жестока.

Пьеса написана Андреем Ивановым в 2016 году и через год получила грант на фестивале молодой драматургии, что дало возможность начать работу над постановкой.

Главные герои – это прекрасная студентка ПТУ Таня (актриса Таисия Вилкова), перед чьим обаянием не может устоять ни один мужчина, словно она демон-искуситель во плоти, и профессор философии Сергей (актер Назар Сафонов), который повидал на своем веку многие соблазны и должен бы относиться ко всему более спокойно и здраво, но не может устоять перед чарами Татьяны.

Таисия Вилкова – популярная российская актриса и телеведущая, начавшая свою творческую деятельность в 7 лет. К 20 годам в ее фильмографии значилось больше 20 проектов, включая нашумевший фильм «Чемпионы», исторический сериал «Григорий Р.», многосерийную драму «Фарца» и мистический триллер «Гоголь. Начало».

Действие происходит в маленьком провинциальном городке. Сцена – весь мир этого городка. Здесь бушуют свои страсти, действуют свои законы и понятия. Здесь свои представления о любви и верности. Здесь человек и его жизнь не имеют никакой ценности. Это мир, из которого все хотят вырваться, но никогда не смогут этого сделать. Ни красота Таньки, ни изворотливость Сергея не помогут. Все они обречены. Они ненавидят этот мир и пытаются его разрушить. А зритель становится свидетелем настоящей драмы, которая разворачивается на их глазах.

По мнению критиков, спектакль «С училища» 2019 сравним с античными трагедиями, где бушуют нешуточные страсти, а любовь соседствует с предательством.

В спектакле переплетаются любовь, страсть, жестокость, резкие повороты судьбы, предательство, убийство. Сюжет настолько закручен, что держит зрителей в постоянном напряжении.

Зрители, оказываются в роли не просто наблюдателей, а скорее присяжных заседателей, которые должны вынести свой вердикт и решить, кто виновен, кто невиновен, а кто заслуживает снисхождения.

Можно предвидеть, что спектакль вызовет разные чувства. Кто-то отыщет повод осудить современное поколение и изменившийся мир. Другие заметят суровую действительность маленьких провинциальных городков, о которой не принято говорить вслух. А третьи разглядят рассказ о непривычной, а иногда даже шокирующей любви и одиночестве.

В этой жестокой реальности проглядываются несколько извечных сюжетов, но почитателям театральной классики на спектакль лучше не ходить И еще, если вы соберетесь посмотреть спектакль, имейте в виду, в спектакле используется ненормативная лексика.

Пьеса была представлена на фестивале молодой драматургии «Любимовка-2017», где получила Brewhouse Stage Prize – грант от проекта «Варочный Цех», благодаря которому состоялась эта постановка.

Мы творим порой ужасные вещи, совершаем поступки, которые нельзя просто взять и стереть тряпкой, словно они написаны мелом на школьной доске. Мы делаем больно людям. Порой очень больно. И порой исправить ничего уже нельзя. Нельзя думать, что «календарь закроет этот лист» и можно вновь спешить «к новым приключениям».

«Скатертью, скатертью дальний путь стелется», – из глубины сцены раздаются слова знакомой с детства песни. Таня стоит в черном платье с вуалью и смотрит на экран. А там – заснеженные поля и силуэт в белой одежде.

«…Каждому, каждому в лучшее верится…»