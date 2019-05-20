Эстонские красавицы снова покорили Европу

Бикини-фитнесс в последнее время становится одной из самых медальных дисциплин эстонского спорта. Не проходит ни одной недели, чтобы наши спортсмены не завоевали на различных турнирах медали самой высокой пробы, передает Postimees.
Не стал исключением и прошедший в Будапеште Diamond Cup.
Золотую медаль в классе до 169 см выиграла Агне Кивисельг, серебро в категории 169+ у Яне Таммеару. Мари Пукк завоевала сразу две бронзы: в категории 169+ и "Мастерс". В соревноваях класса до 160см Регина Круковская и Кай Таммсаар заняли четвертое и шестое место соответственно.