Водитель снес забор и врезался в стену дома: стала известна причина тяжелого ДТП

Автомобиль сначала врезался в фонарь, потом снес забор, протаранил ступеньки у дома и врезался в стену.

Полиция сообщает, что у водителя Kia Sorento, который в пятницу вечером в Вильянди на улице Няйтузе врезался в стену дома, возникли проблемы со здоровьем. Был ли водитель пьян, выяснит экспертиза, результатов которой у полиции до полудня понедельника не было.