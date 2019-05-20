Водитель снес забор и врезался в стену дома: стала известна причина тяжелого ДТП

Полиция сообщает, что у водителя Kia Sorento, который в пятницу вечером в Вильянди на улице Няйтузе врезался в стену дома, возникли проблемы со здоровьем. Был ли водитель пьян, выяснит экспертиза, результатов которой у полиции до полудня понедельника не было.
В пятницу, 17 мая, в Вильянди на улице Няйтузе сидевшему за рулем Kia Sorento мужчине стало плохо и автомобиль выехал с дороги, снес забор и врезался в стену дома, пишет Sakala.
Медики доставили водителя в больницу для проверки здоровья, травм у него, к счастью, не обнаружено. Прочие обстоятельства ДТП выясняются.
В больнице у него взяли кровь на анализ, чтобы установить не был ли он пьян. Результатов экспертизы еще нет.