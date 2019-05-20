Как сгоревший выключатель обесточил три города, остановил энергоблок и завод масел?

Ждали нужного руководителя

Отключение электричество произошло в субботу около 18.00. Вскоре после этого появилось сообщение Спасательного департамента о том, что произошел пожар на подстанции рядом с Балтийской электростанцией: горит трансформатор, для людей опасности нет.

Предприятие Elering AS, сообщило Postimees об отключении трансформаторов, через которые снабжаются электроэнергией три города. Пресс-секретарь Elering AS Айн Кёстер сообщил, что как минимум частично была восстановлена подача электричества в Нарву в 19.40, а все затронутые сбоем подстанции заработали к 20.00.

Один из работников Eesti Energia объяснил Rus.Postimees, что горел не сам трансформатор, а высоковольтный выключатель, что прекрасно видно на фотографиях с места пожара. Выключатель - это большой вытянутый цилиндр из изолирующего материала, заполненный внутри специальным газом-изолятором, который препятствует образованию электрической дуги между контактами выключателя. Из-за какой-то неисправности (возможно, утечки изолирующего газа) выключатель пробило, и возник небольшой пожар, который прибывшие на место спасатели быстро ликвидировали.

Если авария была незначительной, почему же в Нарве, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ отключение длилось от часа до полутора часов?

Основным производителем электроэнергии в Эстонии является Eesti Energia. За функционирование эстонской электросистемы как единого целого отвечает системный администратор Elering AS. Это же предприятие владеет высоковольтными ЛЭП и оборудованием для них. Территория Elering, на которой произошел пожар, находится буквально через забор от территории Балтийской электростанции.

“Эта территория с линейными разделителями и выключателями принадлежит Elering, - рассказал источник Rus.Postimees в Eesti Energia. - Наши туда не имеют права соваться. Ждали, пока люди приедут из Йыхви, они посмотрели и сказали, что не имеют права туда лезть без старшего руководителя. Он приехал в срочном порядке, но уже позже. Просто переподключились, и дело с концом - всё заработало. Всё время было потрачено на ожидание, пока доедут нужные люди”.

На данный момент региональное руководство Elering еще не дало комментарий, почему восстановление энергоснабжения затянулось.

От лифта до энергоблока

Внезапный блэкаут показал жителям Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ, насколько они зависимы от электричества. Так, сразу прекратилась подача воды в водопроводе. В Narva Vesi использовали резервный электрогенератор, и водопровод вновь заработал. В Силламяэ также были перебои с подачей воды.

По информации пресс-службы Спасательного департамента, спасатели пять раз выезжали, чтобы вызволить людей из застрявших лифтов. На ул. Креэнхольми в Нарве спасатели помогли выбраться из лифта двум людям, на ул. 26 июля еще одному человеку.

В двух случаях в Нарве и в одном случае в Силламяэ спасатели добрались до места уже после включения электричества, и люди вышли из лифтов самостоятельно.

Два человека застряли в лифте на Таллиннском шоссе, но их вызволили охранники. Точный адрес пресс-служба не называет, но, видимо, речь идет об одном из торговых центров. Прибывшие спасатели проверили другие лифты в здании, но они были пусты.

По информации очевидцев, крупным торговым центрам в Нарве пришлось закрыться на время отключения электроэнергии.

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента Яне Гридассов, вызволять людей из лифтов приходится нечасто, и обычно только во время отключения электричества.

Очевидцы сообщили также, что были проблемы с доступом в здания, в которых открытие и закрытие замков осуществляется электронными системами.

По словам нескольких нарвитян, мобильная связь и мобильный интернет у разных операторов и в разных районах вели себя по-разному. Где-то связь пропала через некоторое время после того, как в квартирах погас свет, где-то продолжала работать, пока нормальное электроснабжение не восстановилось.

Но самые масштабные проблемы отключение электричество принесло самим энергетикам. Авария на подстанции Elering привела к аварийному останову работы 8-го энергоблока Эстонской электростанции (одного из двух работавших там энергоблоков) и нового завода масел Enefit 280, который производит как сланцевое масло, так и электроэнергию.

”Почему произошла остановка конкретных производственных мощностей, выяснит расследование. Но фактом является то, что авария повлияла на количество выработанной продукции”, — сказал Райне Пайо, член правления Eesti Energia, отвечающий за производство электроэнергии.