2019 – год певческого праздника, а Лауласмаа – наиболее тесно связанное с композиторами место в Эстонии. Излюбленные места эстонских композиторов можно открыть для себя, отправившись на прогулку или в поход вдоль берега моря.
С этого года через Лауласмаа проходит новая туристическая тропа Раннику. Это маршрут длиной более 1200 километров, который начинается у границы Латвии и Литвы и заканчивается под Таллинном. В основном путь пролегает вдоль морского побережья, иногда сворачивая вглубь материка.
О том, что вы попали именно на туристическую тропу Раннику, дадут знать камни и деревья с бело-сине-белыми метками. Этим летом здесь также будут установлены указатели и информационные стенды.
Здесь существует и еще одна туристическая тропа – Лауласмаа-Лохусалу, которая огибает населенный пункт и откуда можно увидеть расположенный поблизости Центр Арво Пярта и ряд излюбленных прибрежных мест эстонских композиторов. Начальный и конечный пункт туристической тропы расположены возле Laulasmaa spa, здесь установлен информационный стенд, а не сбиться с пути помогут сине-желтые метки.
«Туристическую тропу нет необходимости проходить от начала до конца, но стоит обращать внимание на дорожные метки, поскольку так будет проще всего найти местные достопримечательности. Чтобы ознакомиться с окрестностями и отдохнуть от городской суеты хватит двух-трех часов», - рассказал местный организатор походов Хейки Хыймоя.
«Лауласмаа – наиболее тесно связанное с композиторами место в Эстонии, даже само название музыкальное. Здесь находится Хеликюла, которую композиторы построили под предводительством Виллема Рейманна, и где первым поселился Хейно Эллер. Благодаря Эллеру композиторы и открыли для себя Лауласмаа. Посещая своего учителя, на пляже Лауласмаа успели провести лето многие его ученики: Арне Ойт, Яан Ряэтс, Антс Сыбер, Харри Отса, Яан Коха и другие. Расположено это примечательное место всего в получасе езды на автомобиле от Таллинна», - добавил занимающийся изучением истории региона Агу Веэтамм.
Приехав в Лауласмаа, стоит посетить следующие места:
- Центр Арво Пярта – место встреч почитателей творчества Арво Пярта, где часто проходят концерты.
- Парк Кейла-Йоа – дорожки и два подвесных моста разбитого на берегах извилистой реки парка приведут вас посмотреть на водопад Кейла-Йоа – третий по мощности в Эстонии.
- Обрыв Тюрисалу – один из наиболее примечательных природных объектов Северо-Эстонского глинта, расположенный на высоте 31 метр над уровнем моря.
- Маяк Пакри – самый высокий маяк Эстонии, лампа которого находится на высоте 73 метров над уровнем моря. В расположенной поблизости таверне Peetri Toll можно осмотреть уникальную выставку холодного оружия 17-19 веков.
- Порт Ристна – недавно реконструированный небольшой порт в живописном заливе Кейбу.
- Церковь Харью-Мадизе – церковь, колокольня которой также служит маяком. Из церковного сада открывается вид на море.
- Монастырь Падизе – этот монастырь 14 века является одним из старейших архитектурных памятников Эстонии.
- Пляж Клоогаранна – песчаный пляж километровой длины. Единственный пляж, куда можно приехать на поезде.