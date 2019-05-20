С этого года через Лауласмаа проходит новая туристическая тропа Раннику. Это маршрут длиной более 1200 километров, который начинается у границы Латвии и Литвы и заканчивается под Таллинном. В основном путь пролегает вдоль морского побережья, иногда сворачивая вглубь материка.

О том, что вы попали именно на туристическую тропу Раннику, дадут знать камни и деревья с бело-сине-белыми метками. Этим летом здесь также будут установлены указатели и информационные стенды.

Здесь существует и еще одна туристическая тропа – Лауласмаа-Лохусалу, которая огибает населенный пункт и откуда можно увидеть расположенный поблизости Центр Арво Пярта и ряд излюбленных прибрежных мест эстонских композиторов. Начальный и конечный пункт туристической тропы расположены возле Laulasmaa spa, здесь установлен информационный стенд, а не сбиться с пути помогут сине-желтые метки.

ФОТО: Lääne-Harju Koostöökogu

«Туристическую тропу нет необходимости проходить от начала до конца, но стоит обращать внимание на дорожные метки, поскольку так будет проще всего найти местные достопримечательности. Чтобы ознакомиться с окрестностями и отдохнуть от городской суеты хватит двух-трех часов», - рассказал местный организатор походов Хейки Хыймоя.

«Лауласмаа – наиболее тесно связанное с композиторами место в Эстонии, даже само название музыкальное. Здесь находится Хеликюла, которую композиторы построили под предводительством Виллема Рейманна, и где первым поселился Хейно Эллер. Благодаря Эллеру композиторы и открыли для себя Лауласмаа. Посещая своего учителя, на пляже Лауласмаа успели провести лето многие его ученики: Арне Ойт, Яан Ряэтс, Антс Сыбер, Харри Отса, Яан Коха и другие. Расположено это примечательное место всего в получасе езды на автомобиле от Таллинна», - добавил занимающийся изучением истории региона Агу Веэтамм.

Peetri Toll и здешний музей. ФОТО: Lääne-Harju Koostöökogu

Приехав в Лауласмаа, стоит посетить следующие места: