Rus.Postimees.ee112Талантливо: смотрите, что устроил водитель Porsche возле таллиннского магазинаТалантливо: смотрите, что устроил водитель Porsche возле таллиннского магазинаrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии20 мая 2019, 12:21В понедельник до полудня Porsche протаранил столб возле дверей магазина Merimetsa Selver на Палдиском шоссе.Если столб бы не выдержал напора автомобиля, видимо, машина бы через двери влетела в здание, пишет Postimees. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть КомментарииporscheSelverдтпмагазин