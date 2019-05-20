Пьяный вдрызг водитель совершил ДТП и сбежал: полиция устроила погоню

В волости Пыхья-Сакала в деревне Яска в пятницу в 17 часов автомобиль Ford Mondeo врезался в ехавший впереди Mercedes, после чего виновник ДТП сбежал с места происшествия.
Полицейские задержали сбежавшего на шоссе между Вильянди и Имавере, за несколько километров до границы города. При проверке 52-летнего водителя выяснилось, что он находится в состоянии сильного опьянения. Его отстранили от вождения и доставили в камеру. В его отношении полиция начала уголовное производство, сообщает Sakala.
В Вильяндимаа в субботу полиция также организовала рейд, в ходе которого были проверены 342 водителя, из которых трое употребляли алкоголь.