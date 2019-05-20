Пн, 20.05.2019
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  • Пьяный вдрызг водитель совершил ДТП и сбежал: полиция устроила погоню

Пьяный вдрызг водитель совершил ДТП и сбежал: полиция устроила погоню

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Фото иллюстративное.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala.

В волости Пыхья-Сакала в деревне Яска в пятницу в 17 часов автомобиль Ford Mondeo врезался в ехавший впереди Mercedes, после чего виновник ДТП сбежал с места происшествия.

Полицейские задержали сбежавшего на шоссе между Вильянди и Имавере, за несколько километров до границы города. При проверке 52-летнего водителя выяснилось, что он находится в состоянии сильного опьянения. Его отстранили от вождения и доставили в камеру. В его отношении полиция начала уголовное производство, сообщает Sakala.

В Вильяндимаа в субботу полиция также организовала рейд, в ходе которого были проверены 342 водителя, из которых трое употребляли алкоголь.

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