После нападения отравители Скрипалей получили загадочный телефонный звонок

Обвиняемые в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии россияне, вернувшись после нападения из Солсбери обратно в Лондон, получили загадочный телефонный звонок. Это может означать, что с операцией могли быть связаны и другие агенты, пишет Postimees со сслыкой на Guardian.
Сыщики проверяют теорию, согласно которой телефонный звонок мог быть сигналом о том, что операция прошла успешно.
Представители подразделения по борьбе с терроризмом Скодланд Ярда сказали Guardian, что следствие продолжается и обстоятельств они пока не раскрывают. В то же время сыщики якобы работаю с доказательствами, согласно которым агенты ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин действовали не в одиночку.
Чепига и Мишкин прилетели из Москвы в Лондон 2 марта прошлого года, воспользовавшись подставными именами – Александр Петров и Руслан Боширов. В течение последующих двух дней они дважды ездили из Лондона в Солсбери.
По словам полицейских, 4 марта Чепига и Мишкин распылили на дверную ручку дома Скрипалей смертельный яд «Новичок», после чего вернулись в расположенную в восточной части Лондона гостиницу.
Там они получили загадочный телефонный звонок, после которого отправились в аэропорт Хитроу, чтобы улететь в Москву.
«Одна из теорий заключается в том, что они хотели знать, удалось ли нападение, а телефонный звонок был сигналом того, что все получилось, - сказал источник Guardian. – Это могло быть подтверждением, после которого они выдвинулись в сторону аэропорта».
Сейчас еще неясно, связан ли телефонный звонок с третьим агентом ГРУ, который приехал из Москвы в Лондон за несколько часов до прилета своих коллег. Агент Денис Сергеев воспользовался подставным именем Сергей Федотов. Сергеев улетел обратно в Москву 4 марта после обеда, но не на том самолете, на который покупал билет. На родину он возвращался через Румынию.
Сыщики считают весьма вероятным, что российские агенты следили за Скрипалем за сутки до нападения, когда он ездили в аэропорт Хитроу за своей дочерью и привез ее на машине в Солсбери.
Бутылка вызывает вопросы
Полиция задается одним важным вопросом. До сих пор не удалось выяснить, как бутылку, наполненную «Новичком», обнаружили в мусорном контейнере спустя четыре месяца после нападения в Солсбери. Обнаружение «Новичка» привело к смерти местной жительницы, когда нашедшая бутылку Дон Старгесс разбрызгала химикат на запястье, приняв его за парфюм.
Полиция не уверена, что приведшая к смерти Старгесс бутылка была той же самой, которую выбросили агенты ГРУ 17 недель назад. По этой причине Мишкину и Чепиге предъявлено обвинение в нападении на Скрипалей, но их не обвиняют напрямую в убийстве Старгесс.
Бутылку нашел Чарли Роули, который подарил ее Старгесс. Она умерла через несколько дней.
Источники признались Guardian, что ответы на все вопросы найти не удалось: «Нельзя исключать теории о третьем участнике или второй команде. Некоторые вещи не выяснены».
По словам источника, мусорные контейнеры, в одном из которых Роули нашел бутылку, постоянно опустошали, а потому сложно поверить, что яд пролежал там с марта. Также неясность остается в том плане, была ли бутылка в момент обнаружения открыта или закрыта.
«По этой причине прокуроры не смогли предъявить двум российским агентам обвинения в убийстве с особой жестокостью. Полиция не уверена до конца, что в причинении смерти Дон Старгесс использовали ту же бутылку, что и в нападении на Скрипалей», - сказал источник. По данным полиции, невозможно точно установить, был ли яд, убивший Старгесс, и тот, что использовали для нападения на Скрипалей из одной и той же серии.
Связь с прежними операциями
По данным проекта журналистских расследований Bellingcat, связанные со случаем в Солсбери агенты Мишкин, Чепига и Сергеев организовывали операции и в других странах.
В 2014 году Сергеев и Мишкин провели три дня в Праге. В 2015 году Сергеев посетил Болгарию в то же время, когда там при загадочных обстоятельствах был отравлен один болгарский оружейный предприниматель.
У Мишкина и Чепигы были билеты на два рейса из Лондона в Москву. Первые на 4 марта, а вторые – на 5 марта. Брони подтверждают теорию, что агенты смогли вернуться среду после того, как получили информацию об удачно проведенной операции.
Офицеры провели две ночи в гостинице CityStay на востоке Лондоа, где позже полиция нашла следы «Новичка».
Сергей и Юлия Скрипали пережили нападение. Сейчас место нахождения Скрипалей неизвестно.
Правительство России отрицало связь Чепиги и Мишкина с ГРУ. Они дали интервью российскому каналу RT, в котором утверждали, что ездили в Солсбери в качестве туристов, чтобы посмотреть на тамошний собор. Связь с отравлением они отрицали.