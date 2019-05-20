После нападения отравители Скрипалей получили загадочный телефонный звонок

Сыщики проверяют теорию, согласно которой телефонный звонок мог быть сигналом о том, что операция прошла успешно.

Представители подразделения по борьбе с терроризмом Скодланд Ярда сказали Guardian, что следствие продолжается и обстоятельств они пока не раскрывают. В то же время сыщики якобы работаю с доказательствами, согласно которым агенты ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин действовали не в одиночку.

Чепига и Мишкин прилетели из Москвы в Лондон 2 марта прошлого года, воспользовавшись подставными именами – Александр Петров и Руслан Боширов. В течение последующих двух дней они дважды ездили из Лондона в Солсбери.

По словам полицейских, 4 марта Чепига и Мишкин распылили на дверную ручку дома Скрипалей смертельный яд «Новичок», после чего вернулись в расположенную в восточной части Лондона гостиницу.

Там они получили загадочный телефонный звонок, после которого отправились в аэропорт Хитроу, чтобы улететь в Москву.

«Одна из теорий заключается в том, что они хотели знать, удалось ли нападение, а телефонный звонок был сигналом того, что все получилось, - сказал источник Guardian. – Это могло быть подтверждением, после которого они выдвинулись в сторону аэропорта».

Агенты ГРУ в Солсбери. ФОТО: / Supplied by Capital Pictures / Scanpix

Сейчас еще неясно, связан ли телефонный звонок с третьим агентом ГРУ, который приехал из Москвы в Лондон за несколько часов до прилета своих коллег. Агент Денис Сергеев воспользовался подставным именем Сергей Федотов. Сергеев улетел обратно в Москву 4 марта после обеда, но не на том самолете, на который покупал билет. На родину он возвращался через Румынию.

Сыщики считают весьма вероятным, что российские агенты следили за Скрипалем за сутки до нападения, когда он ездили в аэропорт Хитроу за своей дочерью и привез ее на машине в Солсбери.

Бутылка вызывает вопросы

Полиция задается одним важным вопросом. До сих пор не удалось выяснить, как бутылку, наполненную «Новичком», обнаружили в мусорном контейнере спустя четыре месяца после нападения в Солсбери. Обнаружение «Новичка» привело к смерти местной жительницы, когда нашедшая бутылку Дон Старгесс разбрызгала химикат на запястье, приняв его за парфюм.

Полиция не уверена, что приведшая к смерти Старгесс бутылка была той же самой, которую выбросили агенты ГРУ 17 недель назад. По этой причине Мишкину и Чепиге предъявлено обвинение в нападении на Скрипалей, но их не обвиняют напрямую в убийстве Старгесс.

Бутылку нашел Чарли Роули, который подарил ее Старгесс. Она умерла через несколько дней.

Бутылка для парфюма, находившийся в которой "Новичок" убил Дон Старгесс. ФОТО: / Supplied by Capital Pictures/Scanpix

Источники признались Guardian, что ответы на все вопросы найти не удалось: «Нельзя исключать теории о третьем участнике или второй команде. Некоторые вещи не выяснены».