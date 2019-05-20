Внимание - розыгрыш! Выиграйте билеты на роскошный спектакль Русского театра!

Спектакль «Месяц в деревне» предлагает уникальную возможность насладиться классическим произведением в романтическом парке Сагади, которой перенесет вас во времена «дворянских гнезд» и поможет прочувствовать атмосферу, в которой жили герои пьесы И. С. Тургенева. Для всех зрителей будут распахнуты двери хозяйской усадьбы, где сохранены старинные интерьеры и мебель. Спектакли пройдут 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 и 16 июня. Спектакль начинается в 19 часов, кроме показов 9 и 16 июня, когда начало запланировано на 17 часов.

Наталья Петровна Ислаева, молодая женщина, живет в прекрасной усадьбе вместе с чудесным мужем, воспитывает сына, окружена заботой и вниманием окружающих, ни в чем не нуждается. И невыносимо страдает от отсутствия любви, нежности, страсти. Ей хочется быть счастливой и желанной, но муж поглощен хозяйством. Сын Коля подрос и мало нуждается в маме. В доме гостит близкий друг мужа, Михаил Ракитин, но он робок и деликатен. Такова завязка этой потрясающей пьесы, переполненной любовными страстями, бурными объяснениями и благородными поступками.

«Месяц в деревне» — это классическая мелодрама, остроумные и точные диалоги, написанные фантастически красивым русским языком. Актеры Русского театра Эстонии играют эту пьесу в парке музея-усадьбы Сагади (Sagadi mõis) в часе езды от Таллинна.

«Что для меня лично важно в этой истории, сочиненной великим писателем Иваном Сергеевичем Тургеневым полтора века назад? Прежде всего — понимание, любовь и сострадание автора к своей героине», - говорит режиссер спектакля Филипп Лось.

Для удобства гостей от Русского театра до мызы Сагади и обратно их доставит специальный автобус. Отправление от театра в 17:00 (9.06 и 16.06 в 15:00), возвращение около 22:30 (9.06 и 16.06 в 20:30). На обратной дороге предусмотрена остановка в Ласнамяэ на Лаагна теэ. Самостоятельно до мызы можно добраться по шоссе Таллинн—Нарва (деревня Сагади, волость Вихула Ляэне-Вируского уезда).

Также обратите внимание, что спектакль идет с синхронным переводом на эстонский язык. 6 и 14 июня будет возможность услышать дополнительный синхронный перевод текста постановки на английский язык. О своем желании получить перевод обязательно сообщите заранее в кассе.