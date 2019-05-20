«Я сделаю все, чтобы украинцы не плакали»: Зеленский вступил в должность президента

Владимир Зеленский принял присягу и стал шестым президентом Украины, сообщает Korrespondent.

Новоизбранный гарант положил руку на Пересопницкое Евангелие и зачитал текст присяги, утвержденный статьей 104 Конституции Украины:

"Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный президентом Украины, заступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире".

Глава Конституционного суда Наталья Шаптала вручила Зеленскому гербовую печатку, булаву и удостоверение главы государства.

Киев готов к диалогу с РФ

Президент Владимир Зеленский после инаугурации в Верховной Раде заявил, что Украина готова к диалогу с Россией, но сначала должно произойти освобождение военнопленных.

"История несправедлива - это правда. Не мы начали эту войну! Не мы начали, но нам эту войну заканчивать. И мы готовы, готовы к диалогу, но я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение украинских пленных", - сказал Зеленский.

Он также сообщил, что видит своей первейшей задачей прекращение боевых действий на Донбассе, ради чего готов на принятие непопулярных решений, вплоть до тех, которые приведут к его отставке с поста главы украинского государства.

"Наша первейшая задача – прекратить огонь на Донбассе", - сказал глава государства.

"Меня часто спрашивали, а на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей. На что? Могу заверить, для того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все. Я точно не боюсь принимать сложные решения. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и если будет необходимо, я без колебаний готов утратить свою должность, чтобы только наступил мир", - заявил шестой президент Украины.

При этом он добавил: "Не утрачивая наши территории, никогда".

Зеленский - украинцам: Я сделаю все, чтобы вы не плакали

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ранее старался делать все, чтобы украинцы улыбались, а теперь - сделает все, чтобы не плакали. Соответствующее заявление он озвучил в ходе своей инаугурационной речи.