Фото: в Ласнамяэ в магазине Rimi появились необычные ценники

В качестве пилотного проекта в отделах косметики и средств по уходу за телом и в отделе овощей и фруктов начали использовать электронные ценники, поскольку именно на эти товары чаще всего меняют цены. Преимущества данного решения заключаются в точности и экономии времени персонала.
«Замена ценников вручную работниками торгового зала требует много времени, - сказала представитель магазинов Rimi Елена Когинова. - Кроме того, увеличивается вероятность ошибки. При наличии электронных табло цену можно изменить с помощью одного клика, и вероятность ошибки практически отсутствует. В этом случае очень легко менять цены во время скидок или кампаний, и можно избежать ситуаций, когда стоимость на ценнике и на чеке не совпадает».
Елена Когинова добавила, что окончательное решение о переходе на электронные ценники примут осенью. «Если пилотный проект в Centrum Rimi удастся, то мы начнем тестировать электронные ценники и в других магазинах, и возможно, в будущем мы сможем перейти только на них: цифровое развитие – это одна из составляющих стратегии Rimi. На сегодняшний день обслуживающий персонал отзывается о электронных ценниках только положительно».