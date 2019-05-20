Фото: в Ласнамяэ в магазине Rimi появились необычные ценники

«Замена ценников вручную работниками торгового зала требует много времени, - сказала представитель магазинов Rimi Елена Когинова. - Кроме того, увеличивается вероятность ошибки. При наличии электронных табло цену можно изменить с помощью одного клика, и вероятность ошибки практически отсутствует. В этом случае очень легко менять цены во время скидок или кампаний, и можно избежать ситуаций, когда стоимость на ценнике и на чеке не совпадает».