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В наши дни основная часть работы в большинстве офисов выполняется с помощью компьютеров. Однако для того, чтобы все нужные действия выполнялись максимально удобно и эффективно, стоит подумать и о различных дополнительных устройствах, пишет консультант Telia Март Лаанемяги в техноблоге Digitark.

Они не обязательны и не всегда безусловно необходимы, но в случае маленького офиса полезно обратить внимание на определенный дополнительный инструментарий к обычному компьютеру. В первую очередь потому, что простое с виду устройство может в разы ускорить и облегчить работу. Что опять же обеспечивает оптимальные временные затраты и большую удовлетворенность сотрудников.

Монитор

Ноутбуки за последние годы стали еще популярней, и большинство предпочитает их настольным компьютерам. Разумеется, у каждого ноутбука есть экран, но он, в интересах компактности устройства и емкости аккумулятора, все же довольно мал по сравнению с внешним монитором. А работать как раз удобнее с большим монитором, так что дополнительный монитор не только даст крупную картинку, но и повысит производительность.

Большинство ноутбуков поддерживает возможность одновременной работы на двух мониторах. Это означает, что можно пользоваться как собственным экраном ноутбука, так и еще одним, а то и двумя внешними. В таком случае можно открыть сразу несколько окон, быстрее читая или вводя необходимую информацию.

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