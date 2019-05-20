Видео: футбольный арбитр скончался после матча

Hа 54-й минуте встречи 32-летний арбитр потерял сознание. Медики зафиксировали остановку сердца. Врачам удалось его реанимировать, и арбитр был доставлен в больницу, где у него вновь остановилось сердце и он скончался.

Стадион в городе Эль-Альто, на котором проходил матч, находится на высоте 4150 метров над уровнем моря. Он был открыт в июле 2017 года и считается самым высоко расположенным стадионом, на котором играют профессиональные команды. Президент «Олвэйс Рэди» Фернандо Коста заявил, что связывать смерть арбитра с расположением арены преждевременно.