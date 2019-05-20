Пн, 20.05.2019
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В Эстонии финский турист получил штраф за селфи

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Евро.

ФОТО: SCANPIX

В конце прошлой недели был оштрафован финский турист, сфотографировавшийся в Вырумаа на фоне пограничного столба.

18 мая в 16.40 пограничники обнаружили перемещение в пограничной полосе Вырумаа.

Прибывший на место патруль установил, что у пограничного столба уже никого нет, но неподалеку пограничники задержали мотоциклиста, перемещавшегося в погранзоне, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Лыунаского спасательного центра.

Финский гражданин 1989 года рождения пояснил пограничникам, что пршел к российскому пограничному столбу, чтобы отуда сфотографировать эстонскую границу. Туриста доставили на погранзаставу, где назначили ему штраф за незаконное пребывание на пограничной полосе.

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