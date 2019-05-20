Вопрос читателя: можно ли отказаться от медосмотра?

«У работника нет права отказаться от прохождения медосмотра. В Законе о трудовом здравоохранении и трудовой безопасности организация медицинского осмотра сформулирована четко. Работодатель обязан при наличии факторов опасности организовывать прохождение медосмотра у врача, специализирующегося на трудовом здравоохранении, а работник обязан его проходить. Работодатель покрывает расходы, связанные с медосмотром, проверка проводится в рабочее время и работнику в это время выплачивается его средняя зарплата. Такие правила распространяются и на первичный, и на периодические медосмотры. При отказе работника идти на медосмотр, работодатель должен пообщаться с работником и выяснить, почему он отказывается. Если и по результатам разговора работник продолжит отказываться, можно предположить, что с данным работником будут расторгнуты трудовые отношения.