Президент США Дональд Трамп выпустил в адрес Ирана строгое предупреждение, из которого следует, что в случае конфликта между двумя странами Иран прекратит существование.
"Если Иран хочет воевать, то это будет его официальным концом. Никогда впредь не угрожайте Соединенным Штатам!" - написал Трамп на "Твиттере" в воскресенье, 19 мая.
В последнее время США направили дополнительные военные корабли и авиацию в Персидский залив.
Твиты Трампа продемонстрировали более жесткую риторику по сравнению с недавними попытками снизить вероятность возникновения военного конфликта с Ираном.
В минувшее воскресенье, 19 мая, в интервью телеканалу Fox Newsпрезидент США пообещал не позволить Ирану разработать ядерное оружие, но при этом сказал, что не хочет доводить ситуацию до вооруженного столкновения.
"Я не тот, кто хочет вступать в войну, поскольку война наносит урон экономике, война, что важнее всего, убивает людей - это намного более важно", - сказал он.
Власти Ирана также пригасили воинственный тон: в минувшую субботу министр иностранных дел Ирана заявлял, что его страна не хочет войны.
"Войны не будет, так как мы не хотим войны, да и ни у кого в регионе нет иллюзии по поводу того, что они могут устроить конфронтацию с Ираном", - сказал Мохаммад Джавад Зариф иранскому агентству ИРНА.
Почему возникла новая напряженность?
Новая напряженность возникла после того, как Иран приостановил свои обязательства по утвержденному в 2015 году ООН "Всеобъемлющему плану по урегулированию иранской ядерной проблемы" и пригрозил возобновить производство обогащенного урана, который используется для производства ядерного топлива и оружия.
Этот план подразумевал ослабление режима санкций в обмен на отказ Ирана от своей ядерной программы, однако Соединенные Штаты в прошлом году в одностороннем порядке вышли из этого соглашения.
Трамп назвал план "ущербным" и вернул санкции.
После этого Тегеран, по некоторым сообщениям, разместил боеголовки на своих военных кораблях в Персидском заливе и, как полагают американские военные эксперты, повредил четыре танкера у берегов Объединенных Арабских Эмиратов - обвинение, которое иранские власти отрицают.
Какова сейчас ситуация в Персидском заливе?
Как заявили иракские военные, в минувшее воскресенье, 19 мая, была выпущена ракета по Зеленой зоне - району в Багдаде, где расположены правительственные здания и иностранные представительства.
По сообщениям, она попала в заброшенное здание рядом с посольством США. В результате атаки никто не пострадал. Кто ответственен за нее, по-прежнему неясно.
Представитель Госдепартамента заявил, что США считают Иран ответственным, даже "если любое подобное нападение произведено действующими по их наущению военизированными формированиями".
Трамп опубликовал свои заявления в "Твиттере" спустя несколько часов после первых сообщений о ракетной атаке в Багдаде.
В последнее время США направили в регион авианосец "Авраам Линкольн" и, по некоторым данным, подготовили план переброски на Ближний Восток военного контингента численностью в 120 тысяч человек.
Американским дипломатам было предписано покинуть Ирак. Американские военные повысили уровень угрозы в регионе из-за якобы полученной информации о деятельности там поддерживаемых Ираном группировок.
При этом британский генерал Крис Гика заявил об обратном: о том, что уровень угрозы остался прежним.
Голландские и немецкие войска также приостановили свою военно-учебную программу в Ираке.
Также в минувшую пятницу Саудовская Аравия обвинила Тегеран в атаке с помощью дрона на участок нефтепровода, которую якобы совершили повстанцы-хуситы в Йемене, действовавшие по наущению Ирана.
После этого поддерживающая правительственную линию саудовская газета призвала США совершить военный удар по Ирану.
Тегеран отрицает эти обвинения.