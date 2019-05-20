Президент США Дональд Трамп. ФОТО: Jim LoScalzo /MediaPunch / RS/MPI/Capital Pictures/ Scanpix Baltics

Президент США Дональд Трамп выпустил в адрес Ирана строгое предупреждение, из которого следует, что в случае конфликта между двумя странами Иран прекратит существование.

"Если Иран хочет воевать, то это будет его официальным концом. Никогда впредь не угрожайте Соединенным Штатам!" - написал Трамп на "Твиттере" в воскресенье, 19 мая.

В последнее время США направили дополнительные военные корабли и авиацию в Персидский залив.

Твиты Трампа продемонстрировали более жесткую риторику по сравнению с недавними попытками снизить вероятность возникновения военного конфликта с Ираном.

В минувшее воскресенье, 19 мая, в интервью телеканалу Fox Newsпрезидент США пообещал не позволить Ирану разработать ядерное оружие, но при этом сказал, что не хочет доводить ситуацию до вооруженного столкновения.

"Я не тот, кто хочет вступать в войну, поскольку война наносит урон экономике, война, что важнее всего, убивает людей - это намного более важно", - сказал он.

Власти Ирана также пригасили воинственный тон: в минувшую субботу министр иностранных дел Ирана заявлял, что его страна не хочет войны.

"Войны не будет, так как мы не хотим войны, да и ни у кого в регионе нет иллюзии по поводу того, что они могут устроить конфронтацию с Ираном", - сказал Мохаммад Джавад Зариф иранскому агентству ИРНА.

Почему возникла новая напряженность?

Новая напряженность возникла после того, как Иран приостановил свои обязательства по утвержденному в 2015 году ООН "Всеобъемлющему плану по урегулированию иранской ядерной проблемы" и пригрозил возобновить производство обогащенного урана, который используется для производства ядерного топлива и оружия.

Этот план подразумевал ослабление режима санкций в обмен на отказ Ирана от своей ядерной программы, однако Соединенные Штаты в прошлом году в одностороннем порядке вышли из этого соглашения.

Трамп назвал план "ущербным" и вернул санкции.

После этого Тегеран, по некоторым сообщениям, разместил боеголовки на своих военных кораблях в Персидском заливе и, как полагают американские военные эксперты, повредил четыре танкера у берегов Объединенных Арабских Эмиратов - обвинение, которое иранские власти отрицают.

Какова сейчас ситуация в Персидском заливе?

Как заявили иракские военные, в минувшее воскресенье, 19 мая, была выпущена ракета по Зеленой зоне - району в Багдаде, где расположены правительственные здания и иностранные представительства.

По сообщениям, она попала в заброшенное здание рядом с посольством США. В результате атаки никто не пострадал. Кто ответственен за нее, по-прежнему неясно.

Представитель Госдепартамента заявил, что США считают Иран ответственным, даже "если любое подобное нападение произведено действующими по их наущению военизированными формированиями".

Трамп опубликовал свои заявления в "Твиттере" спустя несколько часов после первых сообщений о ракетной атаке в Багдаде.

В последнее время США направили в регион авианосец "Авраам Линкольн" и, по некоторым данным, подготовили план переброски на Ближний Восток военного контингента численностью в 120 тысяч человек.

Американским дипломатам было предписано покинуть Ирак. Американские военные повысили уровень угрозы в регионе из-за якобы полученной информации о деятельности там поддерживаемых Ираном группировок.

При этом британский генерал Крис Гика заявил об обратном: о том, что уровень угрозы остался прежним.

Голландские и немецкие войска также приостановили свою военно-учебную программу в Ираке.

Также в минувшую пятницу Саудовская Аравия обвинила Тегеран в атаке с помощью дрона на участок нефтепровода, которую якобы совершили повстанцы-хуситы в Йемене, действовавшие по наущению Ирана.

После этого поддерживающая правительственную линию саудовская газета призвала США совершить военный удар по Ирану.