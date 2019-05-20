В Таллинне залило многоквартирный дом: сработала автоматическая система пожаротушения
В центре Таллинна в многоквартирном доме на улице Кентманни сегодня, 20 мая, после полудня запустилась автоматическая система пожаротушения, на место прибыли две машины спасателей.
Руководитель по коммуникации Пыхьяского спасательного центра Яне Гридассов сказала Postimees, что Центр тревоги получил вызов в 13.12.
Спасатели проверили здание, но признаков пожара не обнаружили. Неизвестно, почему сработала спринклерная система пожаротушения.