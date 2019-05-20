Финны возвращаются: куплено на миллион литров алкоголя больше, чем в прошлом году

Примерно четверть напитков привозят из Латвии.

Поведение туристов в плане закупки алкоголя сильно различается – есть те, кто везет большие партии, а есть и те, кто не делает этого вообще. Доля тех, на кого уровень эстонских цен, по их же словам, при выборе пункта назначения не влияет, по данным Taloussanomate, значительно увеличилась с начала 2017 года.

Увеличилось количество тех, кто везет больше 100 литров алкоголя. Крупные поставщики ездят в Эстонию в среднем пять раз в год, и увозят на родину около 38 процентов всего алкоголя, который вывозят финны из Эстонии.

Количество увозимого пива с период с апреля по май 2018 года снизилось в годовом исчислении, но с начала этого года оно вновь начало увеличиваться. В феврале-апреле из Эстонии вывезли на 40 процентов пива больше, чем в прошлом году.

Увеличилось и количество выводимых сидра и «лонг-дринков». С мая 2018 года по апрель 2019 годов сидра вывезли на 20 процентов, а «лонг-дринков» на пятую часть больше прежнего.

Вывоз вина и ликеров из Эстонии в Финляндию сократился, зато вывоз крепкого алкоголя остался на том же уровне.