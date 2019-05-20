Пн, 20.05.2019
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Допинговые скандалы докатились до российского футбола

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Venemaa Antidopinguagentuur ehk RUSADA.

ФОТО: ALEKSANDR ZEMLIANITŠENKO/AP/SCANPIX

РУСАДА направила в Российский футбольный союз (РФС) письмо о возбуждении дисциплинарного дела о возможном нарушении антидопинговых правил футболистом Олимп-ФНЛ, второго по силе дивизиона российского футбола, информирует "Спорт-Экспресс".

Имя спортсмена и клуб не уточняются.

"Согласно данным РАА РУСАДА в допинг-пробе этого футболиста, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция. В связи с этим РФС совместно с ФНЛ проведет внутреннее расследование, результаты которого будут переданы в дисциплинарный комитет РУСАДА", – говорится в заявлении пресс-службы РФС.

В РФС также подчеркнули, что в отношении нарушителей антидопинговых правил всегда будут применяться максимально жесткие меры.

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