Допинговые скандалы докатились до российского футбола

РУСАДА направила в Российский футбольный союз (РФС) письмо о возбуждении дисциплинарного дела о возможном нарушении антидопинговых правил футболистом Олимп-ФНЛ, второго по силе дивизиона российского футбола, информирует "Спорт-Экспресс".
Имя спортсмена и клуб не уточняются.
"Согласно данным РАА РУСАДА в допинг-пробе этого футболиста, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция. В связи с этим РФС совместно с ФНЛ проведет внутреннее расследование, результаты которого будут переданы в дисциплинарный комитет РУСАДА", – говорится в заявлении пресс-службы РФС.
В РФС также подчеркнули, что в отношении нарушителей антидопинговых правил всегда будут применяться максимально жесткие меры.