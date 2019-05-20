Допинговые скандалы докатились до российского футбола

"Согласно данным РАА РУСАДА в допинг-пробе этого футболиста, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция. В связи с этим РФС совместно с ФНЛ проведет внутреннее расследование, результаты которого будут переданы в дисциплинарный комитет РУСАДА", – говорится в заявлении пресс-службы РФС.