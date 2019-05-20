Картина дня: расследование Postimees, инаугурация Зеленского и изменения в экзамене по вождению

Тщательно скрываемая тайна одного из самых загадочных предприятий Эстонии

Несмотря на то, что крупный предприниматель Урмас Сыырумаа неоднократно отрицал любые связи с успешно выигрывающим конкурсы госпоставок АО Signaal, расследование Postimees показало, что связи Сыырумаа с этим предприятием реальны и длятся на протяжении нескольких лет. Читать далее...

Как сгоревший выключатель обесточил три города, остановил энергоблок и завод масел?

Отключение электричества в Нарве, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ в субботу продлилось от часа до полутора часов и привело не только к тому, что квартиры остались без света. Были перебои с водоснабжением и связью, люди застряли в лифтах, на Эстонской электростанции остановится энергоблок, а также встал новый завод масел Enefit 280. По информации Rus.Postimees, к этому хаосу привела незначительная авария, и подачу энергии можно было бы возобновить быстрее. Читать далее...

«Я сделаю все, чтобы украинцы не плакали»: Зеленский вступил в должность президента

Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины. Он получил гербовую печатку, булаву и удостоверение главы государства. Читать далее...

Зеленский объявил о роспуске Рады

Президент Украины Владимир Зеленский после принятия присяги главы государства, объявил о роспуске Верховной Рады. Об этом он заявил во время выступления в сессионном зале парламента. Читать далее...

Керсти Кальюлайд отправилась в Киев на инаугурацию Зеленского

Президент Керсти Кальюлайд сегодня находится на Украине с однодневным визитом: она участвует в церемонии инаугурации нового президента Владимира Зеленского. Кроме того, запланирована двусторонняя рабочая встреча глав государств. Читать далее...

Финны возвращаются: куплено на миллион литров алкоголя больше, чем в прошлом году

В апреле и мае финны увезли из Эстонии на родину 29 миллионов литров алкоголя, то есть примерно на один миллион литров больше, чем в тот же период прошлого года. Читать далее...

В Эстонии изменят вопросы в теоретической части экзамена по вождению

С 3 июня Департамент шоссейных дорог вводит новые вопросы для теоретического экзамена. Если раньше на один вопрос могло быть несколько правильных ответов, теперь на каждый вопрос только один правильный ответ. Читать далее...

Опрос: соцдемы вышли в лидеры предвыборной гонки в Европарламент

Публикация избирательных списков с конкретными кандидатами на выборах в Европарламент вызвала существенные перестановки в рейтингах партий: личная популярность Марины Кальюранд позволила соцдемам слегка опередить как Партию реформ, так и центристов. Читать далее...

После нападения отравители Скрипалей получили загадочный телефонный звонок

Обвиняемые в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии россияне, вернувшись после нападения из Солсбери обратно в Лондон, получили загадочный телефонный звонок. Это может означать, что с операцией могли быть связаны и другие агенты. Читать далее...

Бойня в Бразилии: в баре убили 11 человек

Одиннадцать человек погибли после нападения вооруженной банды в баре в бразильском городе Белем в штате Пара. Читать далее...

Видео: в Таллинне на Пярнуском шоссе сгорел автомобиль

Сегодня утром в Таллинне на углу Пярнуского шоссе и улицы Юурдевео загорелся автомобиль. Читать далее...

Талантливо: смотрите, что устроил водитель Porsche возле таллиннского магазина

В понедельник до полудня Porsche протаранил столб возле дверей магазина Merimetsa Selver на Палдиском шоссе. Читать далее...

Не повторите их ошибку! Вместо квартиры мечты эстонскую семью ждал настоящий кошмар