Фото: из-за сбоя в подаче электричества женщина застряла в лифте

Спасатели открыли двери лифта, который остановился так, что использующую для передвижения костыли женщину смогли извлечь из него. Поскольку женщина сама не решилась выбраться из приоткрытых дверей, ей передали стул. Спасатели подняли попавшую в беду вместе со стулом из лифта.

Работники скорой помощи попросили ее отдышаться, но недавно пережившая операцию на бедре дама отказалась и встала со стула. «Куда вы идете», - спросил медик. «Домой», - ответила она и с помощью одного из мужчин стала подниматься на четвертый этаж. Медики последовали за ней, чтобы в любом случае проверить состояние ее здоровья.

Старший команды Кунда Майт Пеньям сказал, что для них это было первое спасение кого-то из лифта. Команду из Кунда вызвали, поскольку команда Раквере была занята другим вызовом.

Если бы лифт застрял ровно между третьим и четвертым этажами, по словам Пеньяма, спасатели ничего не смогли бы сделать. Пришлось бы ждать восстановления подачи электричества или вызывать техника, который смог бы вручную опустить лифт.

До приезда спасателей женщина почти два часа провела в темном лифте. Спсатели передали ей карманный фонарик. Наружные двери лифта можно открыть вручную, а для того, чтобы открыть вторые двери, уже нужно специальное приспособление. Пеньям сказал, что это событие явилось уроком и для спасателей, поскольку когда открываешь двери лифта, важно взаимодействовать с техником, чтобы лифт не стал самопроизвольно двигаться.