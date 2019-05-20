В Таллинне заработает морское такси

"Работа морского такси Gundel планируется по субботам и воскресеньям до конца августа",- сказал в понедельник BNS управляющий судном Марко Амбола, по словам которого восьмиметровое судно берет на борт 12 пассажиров.

1 июня в День защиты детей со взрослым может бесплатно проехать один ребенок.

По субботам и воскресеньям Gundel будет отправляться от причала реки Пирита до Летной гавани в 12, 13, 14 и в 15 часов, от Летной гавани до причала реки Пирита в 12.30, 13.30, 14.30 и в 15.30.

Билет в одном направлении стоит 5 евро, дети до года бесплатно.