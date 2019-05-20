Миллионы, предусмотренные на ремонт жилых домов, улетучились за пару минут

«Мы знали, что интерес будет очень большой, но что настолько, мы не догадывались», - призналась руководитель отдела энергоэффективности жилья KredEx Трийн Рейнсалу. В первые же секунды понедельника на почтовый ящик KredEx обрушился шквал заявок. Очевидно, ходатайствующие настроили отправку своих заявлений в компьютере таким образом, что с наступлением нового дня они немедленно были отосланы. Кто замешкался и поставил отправку писем на пять минут после полуночи или более позднее время, проиграли.

Через шесть минут после полуночи в почтовом ящике было уже 80 ходатайств на сумму 25 миллионов евро. Утром, когда чиновники пришли на работу, ходатайств было уже две сотни, их общее количество состоянию на 13.30 еще не было известно.

«Мы предполагали, что ходатайствующие отнесутся к этому более сдержанно, но на этот раз спокойно воспринять это было невозможно, - констатировала Рейнсалу. – Спрос весьма значительно превышает предложение». По ее словам, квартирные товарищества готовы брать на себя обязательства по ремонту жилья, однако государственной помощи не хватает. Поскольку количество денег, распределяемых KredEx, зависит от решений политиков, неизвестно, когда будет следующее финансирование и в каком размере.

Вероятно, на этот раз финансовую помощь получат 50 первых ходатаев, средняя сумма составит 300 000 евро.

В 7.20 понедельника KredEx разослал пресс-релиз, в котором объявил о начале распределения средств. Трийн Рейнсалу признала, что это сообщение можно было не рассылать, поскольку от технических консультантов ходатайствующие знали, когда будет открыт денежный кран. На момент рассылки релиза деньги уже были распределены, в 12 часов на сайт KredEx было вывешено сообщение, что прием ходатайств завершен.

В пресс-релизе было сказано, что на этот раз порядок приема ходатайств изменен. По сравнению с прошлым периодами изменились ставки пособий, которые во многом исходят из активности реконструкции в регионе, кредитоспособности товарищества и стоимости недвижимости. В Тарту и Таллинне можно получить пособие в размере до 30%. Под Таллинном и Тарту, где рыночная стоимость недвижимости, по данным за прошлый год, была выше 500 евро за квадратный метр, а также в Эльва, Хаапсалу, Кейла, Кохила, Курессааре, Маарду, Отепя, Пайкузе, Пярну, Раквере, Рапла, Сауга, Ууэмыйза и Вильянди можно было получить на реконструкцию жилья до 40%. В остальной Эстонии ставка пособия составляет 50%.