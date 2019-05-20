Пн, 20.05.2019
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Российский самолет нарушил воздушную границу Эстонии
Послу РФ вручена нота

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Venemaa sõjaväe lennuk Tupolev Tu-154.

ФОТО: Marina Lystseva/TASS/Scanpix

В субботу принадлежащий ВМФ России самолет Ту-154 в районе острова Вайндлоо без разрешения оказался в воздушном пространстве Эстонии, сообщает Postimees.

Самолет находился в эстонском воздушном пространстве менее минуты. Транспондер самолета был включен и был план полета. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии.

Министерство иностранных дел Эстонии в понедельник вызвало посла Российской Федерации в Таллинне и вручило ему соответствующую ноту. Это первое нарушение воздушных границ Эстонии самолетом РФ в этом году.

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