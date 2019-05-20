Российский самолет нарушил воздушную границу Эстонии

Самолет находился в эстонском воздушном пространстве менее минуты. Транспондер самолета был включен и был план полета. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии.

Министерство иностранных дел Эстонии в понедельник вызвало посла Российской Федерации в Таллинне и вручило ему соответствующую ноту. Это первое нарушение воздушных границ Эстонии самолетом РФ в этом году.