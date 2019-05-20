"Удар по ни в чем не повинным пользователям": Google отключит Huawei от обновлений Android

Сегодня стало известно, что Google из-за внесения китайской компании Huawei в черный список правительства США прекращает предоставлять обновления для телефонов этой компании на базе операционной системы Android. Финский специалист в области информационных технологий Петтери Ярвинен считает эту меру неожиданной и крайне жесткой и называет это ударом по ни в чем не виноватым пользователем.

Google разорвал деловое сотрудничество с Huawei, и китайская компания потеряет доступ к технической поддержке и обновлениям информационной безопасности. Покупатели новых телефонов Huawei и Honor больше не смогут пользоваться базовыми приложениями Google, в том числе Google Play.

На тех, кто уже владеет таким устройством, судя по комментариям представителей Google новостному агентству Reuters, этот шаг не повлияет. Вслед за Google сотрудничество с Huawei прекратили американские IT-компании Intel и Qualcomm.

Ярвинен считает, что это может отразиться на финском потребительском рынке. Конец весны и начало лето – это традиционно оживленное время для продаж смартфонов, потому что их часто дарят выпускникам.

Специалист не исключает также, что Китай прибегнет к ответным мерам, что может привести к расширению торговой войны между США и КНР. Американское министерство торговли объявило на прошлой неделе о внесении компании Huawei и ее 70 партнеров в черный список. На практике это означает запрет на коммерческую продажу таким компаниям деталей и компонентов американского производства без одобрения официальных органов США.