Пн, 20.05.2019
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Меркель выразила поддержку реформам Зеленского

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Ангела Меркель.

ФОТО: Odd Andersen / AFP / Scanpix

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила поддержку новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, вступившему в должность в понедельник, 20 мая. По словам Меркель, Германия "и в будущем будет энергично поддерживать Украину на ее пути реформ и в ее праве на суверенитет и территориальную целостность", передает Deutsche Welle.

Меркель будет рада познакомиться с Зеленским лично

Отметив, что Зеленский вступает на пост "с серьезными полномочиями", Меркель пожелала новому президенту Украины мужества и удачи. Как сообщила заместитель официального представителя федерального правительства Мартина Фиц, дата визита Владимира Зеленского в Берлин пока не назначена, однако канцлер "будет рада познакомиться с ним лично".

При этом пресс-секретарь не стала комментировать роспуск Верховной рады, объявленный новым президентом. Источник в министерстве иностранных дел ФРГ в разговоре с агентством AFP отметил, что роспуск парламента кажется "на первый взгляд логичным", поскольку новый глава государства хотел бы "подкрепить" свой мандат новыми выборами.

Украинская политика "переживает важную веху" в связи с вступлением в должность президента политического новичка Владимира Зеленского, отставкой главы МИД и роспуском парламента, заявили в Восточном комитете немецкой экономики. В комитете также выразили надежду, что Зеленский "выплатит кредит народного доверия высоким темпом реформ и успешным подавлением коррупции и бюрократии".

Инаугурация Владимира Зеленского

Владимир Зеленский 20 мая в Киеве официально вступил в должность президента Украины. Выступая с первым обращением к гражданам Украины, он объявил о роспуске Верховной рады и призвал отменить депутатскую неприкосновенность. В качестве первоочередной задачи глава государства назвал прекращение войны на востоке Украины.

На церемонии вступления в должность Зеленского присутствовали представители более 50 государств. От Германии на инаугурацию приехал бывший президент ФРГ Кристиан Вульф. Россию на церемонию не пригласили.

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