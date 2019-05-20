Меркель выразила поддержку реформам Зеленского

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила поддержку новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, вступившему в должность в понедельник, 20 мая. По словам Меркель, Германия "и в будущем будет энергично поддерживать Украину на ее пути реформ и в ее праве на суверенитет и территориальную целостность", передает Deutsche Welle.
Меркель будет рада познакомиться с Зеленским лично
Отметив, что Зеленский вступает на пост "с серьезными полномочиями", Меркель пожелала новому президенту Украины мужества и удачи. Как сообщила заместитель официального представителя федерального правительства Мартина Фиц, дата визита Владимира Зеленского в Берлин пока не назначена, однако канцлер "будет рада познакомиться с ним лично".
При этом пресс-секретарь не стала комментировать роспуск Верховной рады, объявленный новым президентом. Источник в министерстве иностранных дел ФРГ в разговоре с агентством AFP отметил, что роспуск парламента кажется "на первый взгляд логичным", поскольку новый глава государства хотел бы "подкрепить" свой мандат новыми выборами.
Украинская политика "переживает важную веху" в связи с вступлением в должность президента политического новичка Владимира Зеленского, отставкой главы МИД и роспуском парламента, заявили в Восточном комитете немецкой экономики. В комитете также выразили надежду, что Зеленский "выплатит кредит народного доверия высоким темпом реформ и успешным подавлением коррупции и бюрократии".
Инаугурация Владимира Зеленского
Владимир Зеленский 20 мая в Киеве официально вступил в должность президента Украины. Выступая с первым обращением к гражданам Украины, он объявил о роспуске Верховной рады и призвал отменить депутатскую неприкосновенность. В качестве первоочередной задачи глава государства назвал прекращение войны на востоке Украины.
На церемонии вступления в должность Зеленского присутствовали представители более 50 государств. От Германии на инаугурацию приехал бывший президент ФРГ Кристиан Вульф. Россию на церемонию не пригласили.