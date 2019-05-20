Меркель выразила поддержку реформам Зеленского

Меркель будет рада познакомиться с Зеленским лично

Отметив, что Зеленский вступает на пост "с серьезными полномочиями", Меркель пожелала новому президенту Украины мужества и удачи. Как сообщила заместитель официального представителя федерального правительства Мартина Фиц, дата визита Владимира Зеленского в Берлин пока не назначена, однако канцлер "будет рада познакомиться с ним лично".

При этом пресс-секретарь не стала комментировать роспуск Верховной рады, объявленный новым президентом. Источник в министерстве иностранных дел ФРГ в разговоре с агентством AFP отметил, что роспуск парламента кажется "на первый взгляд логичным", поскольку новый глава государства хотел бы "подкрепить" свой мандат новыми выборами.

Украинская политика "переживает важную веху" в связи с вступлением в должность президента политического новичка Владимира Зеленского, отставкой главы МИД и роспуском парламента, заявили в Восточном комитете немецкой экономики. В комитете также выразили надежду, что Зеленский "выплатит кредит народного доверия высоким темпом реформ и успешным подавлением коррупции и бюрократии".

Инаугурация Владимира Зеленского

Владимир Зеленский 20 мая в Киеве официально вступил в должность президента Украины. Выступая с первым обращением к гражданам Украины, он объявил о роспуске Верховной рады и призвал отменить депутатскую неприкосновенность. В качестве первоочередной задачи глава государства назвал прекращение войны на востоке Украины.