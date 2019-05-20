Пн, 20.05.2019
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  • Для покупки новых посылочных автоматов Omniva продаст часть имеющихся

Для покупки новых посылочных автоматов Omniva продаст часть имеющихся

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Omniva pakiautomaat. Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Предприятие Eesti Post (Omniva) надеется временно продать приобретенные за четыре миллиона евро посылочные автоматы. В течение пяти лет автоматы будут куплены обратно, передает Rus.ERR.

Финансовый директор Omniva Яан Сильдам в интервью порталу ERR отметил, что, по его данным, государственные предприятия такие договоры не заключали, так что Omniva может считаться пионером. Необычно и то, что покупателя ищут для 256 посылочных автоматов, которые предприятие приобрело за четыре миллиона евро. Omniva намерена купить их обратно в течение пяти лет.

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