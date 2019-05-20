Для покупки новых посылочных автоматов Omniva продаст часть имеющихся

Финансовый директор Omniva Яан Сильдам в интервью порталу ERR отметил, что, по его данным, государственные предприятия такие договоры не заключали, так что Omniva может считаться пионером. Необычно и то, что покупателя ищут для 256 посылочных автоматов, которые предприятие приобрело за четыре миллиона евро. Omniva намерена купить их обратно в течение пяти лет.